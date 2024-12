Em meio a tensões geopolíticas crescentes, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% sobre produtos dos países do Brics, inclusive o Brasil, caso o bloco crie uma moeda alternativa ao dólar. A declaração foi feita neste sábado, 30 de novembro, através de sua rede social Truth Social.

A ameaça surge como resposta direta aos planos do grupo, que ganhou força após a defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela criação de um novo sistema monetário para reduzir a dependência do dólar. O bloco, que inicialmente contava com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora soma 10 membros com a recente entrada de Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos.

“Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics”, declarou Trump em sua publicação, alertando que os países membros terão que “dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana” caso sigam com o projeto monetário alternativo.

A proposta de uma nova moeda ganhou impulso durante reunião do Brics em outubro, na cidade russa de Kazan, quando Lula defendeu métodos alternativos de pagamento. O Brasil, que assumirá a presidência do bloco em 2025, planeja acelerar essa iniciativa através do Novo Banco de Desenvolvimento, atualmente presidido por Dilma Rousseff.

Até o momento, nem a Presidência da República nem o Ministério das Relações Exteriores do Brasil se manifestaram oficialmente sobre as declarações do presidente eleito americano. A ameaça de Trump evidencia o acirramento das disputas pelo controle do sistema financeiro global e coloca em xeque as aspirações do Brics de estabelecer uma ordem monetária multipolar.