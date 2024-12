Na noite da última quinta-feira (28/11), o Hospital Márcio Cunha (HMC), unidade gerida pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX), foi agraciado, em São Paulo, com o cobiçado Prêmio Destaque da Acreditação ONA, em cerimônia realizada na Casa Bisutti, durante a celebração dos 25 anos da atuação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) na promoção da segurança na saúde primária no Brasil. A honraria recebida pelo HMC foi concedida às instituições de saúde que alcançaram mais de 15 anos de acreditação ininterruptas pela ONA, demonstrando um compromisso inabalável com a qualidade, segurança e excelência nos serviços hospitalares.

O evento reuniu diretores de hospitais, autoridades e convidados de todo o Brasil. O diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorim, esteve presente na solenidade. “Ser certificado pela ONA como Hospital de excelência é motivo de orgulho e muita satisfação para todos nós da Fundação, em especial para o Hospital Márcio Cunha, que foi o primeiro Hospital a alcançar o nível de excelência na ONA, o nível 3. É um orgulho para todo o Vale do Aço e para o Estado de Minas, nesses mais de 20 anos certificados. Para nós, é um orgulho imenso ter a acreditação da ONA e ser o primeiro hospital de nível de excelência”, destacou o diretor-presidente da FSFX.

Flaviano destacou, ainda, que a conquista só foi possível graças ao envolvimento e comprometimento de todos os setores do Fundação. “A certificação é um processo que envolve todos os setores dentro do hospital, passando pela assistência, back office, infraestrutura, lavanderia, limpeza e apoio. Esse processo de acreditação foi possível pois tivemos o envolvimento de todos. A certificação de excelência da ONA é um processo que envolve todas as pessoas, e o Hospital tem essa integração de todas as áreas. O certificado de excelência reforça todos estão trabalhando junto, remando para o mesmo lado. Por isso, tenho que agradecer a todos os funcionários do hospital”, agradeceu o diretor-presidente.

O HMC é o único hospital do leste de Minas Gerais a receber o prêmio e integra o seleto grupo de 74 instituições reconhecidas no Brasil. Destes, 63 possuem a acreditação de nível 3, o mais alto da ONA, que atesta excelência em gestão, segurança e qualidade assistencial, seis possuem o nível 2, e um o nível 1.

A trajetória do Hospital Márcio Cunha com a ONA começou em 2003, quando, de forma pioneira, conquistou, na primeira avaliação o nível 3, um feito inédito no Brasil. Desde então, o hospital passou por rigorosos processos de recertificação e auditorias anuais, mantendo-se como referência para instituições que buscam a acreditação.

Durante uma coletiva de imprensa, realizada na quarta-feira (27/11), o presidente da ONA, Fábio Gastal, relembrou a conquista do Hospital Márcio Cunha, em 2003, sendo o primeiro Hospital do Brasil com a acreditação ONA nível de Excelência. “Eu tive a honra de acompanhar, como superintendente da ONA, na época, a primeira avaliação do Hospital Márcio Cunha. O trabalho que é feito pela Fundação São Francisco Xavier e pelo Hospital Márcio Cunha na região de Ipatinga é exemplar. O HMC é uma das organizações que estão sendo reconhecidas por mais de 15 anos de acreditação da ONA. O Hospital é uma referência no SUS de Minas Gerais e é uma referência nacional, por conta do compromisso com o SUS e do trabalho que é feito pela equipe da FSFX. Ipatinga é uma cidade como exemplo de medicina de alta qualidade, graças ao trabalho realizado pela FSFX, nos seus mais de 50 anos com o Hospital Márcio Cunha”, ressaltou Gastal.

ONA

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) certifica a qualidade de serviços de saúde no Brasil, tendo como foco principal a segurança do paciente. Sua metodologia de avaliação atende a padrões internacionais de qualidade e segurança. O Manual de Acreditação ONA é reconhecido pela ISQua (Sociedade Internacional pela Qualidade no Cuidado à Saúde, na sigla em inglês), instituição parceira da Organização Mundial da Saúde (OMS) e que tem entre seus membros especialistas e organizações de saúde de mais de 100 países. www.ona.org.br

HOSPITAL MÁRCIO CUNHA

Hospital geral de alta complexidade com 59 anos de atuação. Possui 558 leitos e três unidades, sendo uma unidade exclusiva para o tratamento oncológico. Atende a uma população de mais de 1,3 milhão de habitantes de 67 municípios de Minas Gerais e conta com cerca de 570 médicos em 56 especialidades, com prestação de serviços nas áreas de ambulatório, pronto-socorro, medicina diagnóstica, ensino e pesquisa, terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal, urgência e emergência, terapia renal substitutiva, alta complexidade cardiovascular, oncologia adulto e infantil, entre outros.

No último ano, foram quase 6 mil partos realizados no HMC, cerca de 37 mil internações, mais de 18 mil cirurgias, mais de 42 mil sessões de hemodiálise. Na unidade de oncologia, foram mais de 19 mil sessões de radioterapia e mais de 33 mil sessões de quimioterapia.