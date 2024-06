Nesta quarta-feira (19), Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, esteve na Região Metropolitana do Vale do Aço para apresentar os avanços nas negociações com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Durante as visitas à lideranças empresariais e autoridades, Gonçalves prestou homenagens reconhecendo suas contribuições à causa.

Nos encontros, teve a oportunidade de agradecer aos apoiadores pelo suporte contínuo e pela divulgação das atividades e demandas do movimento. Ele destacou a importância da colaboração para a concretização dos objetivos do Movimento Pró-Vidas, que visa à melhoria e segurança da BR-381.

Entre os homenageados estava Luciano Araújo, empresário e coordenador do Movimento Nova BR-381, que tem sido um importante aliado nas negociações para a duplicação da rodovia. Araújo enfatizou a relevância do Movimento Pró-Vidas e sua visão para o futuro da região. “É extremamente importante esse idealismo e esforço para que a BR-381 seja conhecida como a ‘rodovia da vida’, transformando o Leste de Minas em um novo vetor de desenvolvimento para o estado”, afirmou.

Clésio Gonçalves ressaltou a dedicação de Luciano Araújo à causa, destacando seu trabalho ao longo dos anos em prol da duplicação da BR-381. “Sempre acompanhamos seu trabalho, e esta é uma oportunidade mais que justa de reconhecimento pelo apoio que ele tem dado em todos esses anos”, declarou Gonçalves, expressando sua gratidão.

Também foram homenageados o jornalista William Saliba, diretor do Carta de Notícias; o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys; o presidente da Câmara de Timóteo, Reygler Max Santos; o prefeito de Antônio Dias, Élcio de Almeida Ataíde; o presidente da Câmara de Antônio Dias, Eliezer Damasceno; o prefeito de Jaguaraçu, Márcio Lima de Paula; o presidente da Câmara de Jaguaraçu, Geraldo Lúcio de Assis; o presidente da ACE/CDL de Timóteo, Alexandre Marcelino Alves; o prefeito de Marliéria, Hamilton Lima Paula; o presidente da Câmara de Marliéria, Roberto Borges de Castro; o presidente da Câmara de Ipatinga, Werley Glicério Furbino de Araújo e o ex-presidente da Câmara de Ipatinga Toninho Felipe.