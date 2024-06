O humorista Victor Sarro está de volta ao palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas com seu novo espetáculo de stand-up comedy, “A Quinta Série Ainda Vive”. Após o sucesso estrondoso de sua última passagem pela cidade, o comediante paulista retorna no próximo dia 30 de junho, às 19h com um show ainda mais irreverente e envolvente, em uma produção impecável do Socialyte.

Com seu estilo ácido e uma capacidade inata de renovar seu repertório a cada apresentação, Victor Sarro promete uma experiência única para o público que comparecer ao teatro. Conhecido por sua interação espontânea com a plateia, ele transforma cada show em um evento singular, garantindo que nenhuma performance seja igual à outra.

Victor Sarro, que nasceu em São Bernardo do Campo e cresceu na capital paulista, construiu uma carreira diversificada no mundo do entretenimento. Além de suas habilidades como comediante, ele já atuou como palhaço, apresentador, roteirista e ator. Sua trajetória inclui colaborações com nomes de peso como Fábio Porchat e Anitta, e participações em programas de televisão em diversos canais, consolidando-se como um dos grandes nomes do humor no Brasil.

“A Quinta Série Ainda Vive” é uma oportunidade para o público se desconectar da correria cotidiana e reviver a leveza e a despreocupação dos tempos de escola. Com humor afiado e observações sagazes sobre a vida, Victor Sarro promete despertar aquele adolescente interior que todos temos, trazendo à tona memórias e risadas sinceras.

A última passagem do comediante por Ipatinga foi um sucesso de público, com ingressos esgotados e espectadores encantados.

Os ingressos para “A Quinta Série Ainda Vive” estão à venda e a expectativa é de casa cheia novamente.

Então, anote na agenda: o espetáculo “A Quinta Série Ainda Vive” acontece no Teatro do Centro Cultural Usiminas, e promete ser uma das melhores pedidas culturais da temporada.

Não perca essa chance de dar boas risadas e reviver momentos inesquecíveis com um dos maiores nomes do humor brasileiro!

Serviço:

Show “Victor Sarro em “A Quinta Série Ainda Vive

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Data: 30/06 – 19H

Venda de ingressos: na bilheteria do Teatro e no site www.sympla.com.br

Informações: 31 99893-1516

Produção: Socialyte