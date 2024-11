Cultivando uma afinidade especial com números desde o início da carreira, Gisele Polati, de 45 anos, conquistou um feito inédito: tornou-se a primeira mulher a ocupar um cargo de diretoria na Aperam South America, maior produtora de aços inoxidáveis e elétricos da América Latina. A promoção, oficializada em julho deste ano, chegou em um momento significativo – logo após seu retorno da licença-maternidade, desafiando padrões históricos do mercado de trabalho brasileiro.

“Sabemos que muitas vezes a maternidade ainda é uma justificativa para não se considerar mulheres para algumas posições”, reflete Gisele, ao comentar sobre o impacto de sua nomeação. Ela destaca que o apoio recebido da empresa foi fundamental: “Meu diretor na época, Rodrigo Villela, me garantiu que eu jamais seria preterida por causa da maternidade caso meu nome fosse escolhido pela alta gestão da Aperam. Quantos relatos já não ouvimos de mulheres que foram demitidas após voltarem de licença-maternidade?”, relembra.

CARREIRA CONSOLIDADA

A trajetória de Gisele na Aperam começou há mais de duas décadas, em 2000, quando a empresa ainda se chamava Acesita. Recém-privatizada, a companhia abriu espaço para a jovem estagiária na área de previdência. Desde então, Gisele trilhou um caminho de crescimento que incluiu cargos como analista, gerente executiva de Crédito e Cobrança, e gerente financeira, antes de assumir a diretoria financeira.

À frente de uma das áreas mais estratégicas da empresa, ela terá a missão de garantir a receita necessária para que a organização permaneça competitiva em um mercado siderúrgico marcado por estagnação e excesso de oferta. “Sempre trabalhamos bem como equipe, articulando todas as áreas para reagir e responder aos desafios do mercado e internos. Esse histórico me traz segurança de que, com essa equipe, conseguimos superar qualquer adversidade”, afirma.

LIDERANÇA CENTRADO NA EMPATIA E NO EXEMPLO

Um dos pilares do crescimento de Gisele na empresa é seu estilo de liderança, que prioriza a proximidade com a equipe e a coerência entre discurso e ação. “Não adianta eu falar que as pessoas são importantes para mim e não me importar com o que elas me contam. Elas veem o que a gente faz e não o que a gente fala. Estou sendo coerente com meu discurso e as minhas atitudes?”, reflete.

A executiva também reconhece que sua trajetória representa uma quebra de barreiras em um setor historicamente dominado por homens. Para ela, ocupar um espaço de destaque reforça a necessidade de continuar lutando por mais equidade de gênero no ambiente corporativo. “É uma alegria imensa e um privilégio estar aqui, mas também um compromisso com outras mulheres que enfrentam os mesmos desafios que eu”, conclui.

TRANSFORMAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

A promoção de Gisele Polati não é apenas uma conquista individual; é também um símbolo de mudança no mercado de trabalho brasileiro, que ainda enfrenta entraves para conciliar a maternidade com a ascensão profissional feminina. Seu exemplo destaca a importância de políticas empresariais inclusivas e o impacto positivo de lideranças comprometidas com a equidade.

Com um olhar confiante para o futuro, Gisele encara o cargo como o maior desafio de sua carreira até agora, mas demonstra estar preparada para transformar dificuldades em oportunidades de crescimento, tanto para ela quanto para a empresa que ajudou a moldar ao longo de mais de duas décadas.

SOBRE A APERAM SOUTH AMERICA

Carbono neutro nos escopos 1 e 2 por quatro anos seguidos, a Aperam South America é produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono. Sua planta industrial, localizada em Timóteo (MG), tem capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano. Além dos aços inoxidáveis, um dos destaques de seu portfólio são os aços elétricos de alta performance da linha GNO, essenciais à transição da mobilidade para veículos elétricos.

Desde 2011, a Aperam South America integra o Grupo Aperam, segundo maior da Europa, composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica, cuja capacidade alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Utiliza 100% de carvão vegetal produzido por sua unidade no Vale do Jequitinhonha: a Aperam BioEnergia, que produz e comercializa carvão vegetal, tecnologia, mudas e sementes, a partir de florestas renováveis de eucalipto em Minas Gerais.