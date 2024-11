O Vaticano anunciou a canonização do primeiro santo influenciador digital da história, o jovem italiano Carlo Acutis, que morreu aos 15 anos vítima de leucemia. A cerimônia acontecerá durante o Jubileu dos Adolescentes, entre 25 e 27 de abril do próximo ano.

Carlo Acutis, nascido em Londres e criado na Itália, será o primeiro santo da geração millennial. Beatificado em 2020 após o reconhecimento de um milagre ocorrido no Brasil, o jovem ganhou destaque por sua forte presença digital e dedicação à fé católica antes de seu falecimento em 2006, em Monza.

A decisão do Papa Francisco representa um marco histórico para a Igreja Católica, que busca aproximação com as novas gerações. O adolescente, que utilizava suas habilidades com tecnologia para divulgar mensagens religiosas, tornou-se referência para jovens católicos em todo o mundo.

De acordo com a tradição católica, os santos são considerados intercessores junto a Deus após sua morte, capazes de realizar milagres na Terra. A canonização de Acutis simboliza a modernização da Igreja e sua adaptação aos tempos atuais, reconhecendo a importância das redes sociais e da comunicação digital na propagação da fé.

O processo de canonização do jovem italiano ganhou notoriedade após a confirmação de um milagre atribuído à sua intercessão em território brasileiro. Esse acontecimento, somado à sua vida exemplar e dedicação à fé católica através das mídias digitais, consolidou seu caminho para se tornar o primeiro santo influenciador da história.

*Com informações Veja