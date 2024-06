A 34ª Expo Usipa, a maior feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais, anuncia a abertura das inscrições para suas Palestras Técnicas. Com um total de 69 palestras programadas, elas prometem ser uma oportunidade ímpar para profissionais e entusiastas do setor aprimorarem seus conhecimentos gratuitamente.

As palestras serão realizadas no Colégio São Francisco Unidade II, localizado na rua Palmeiras, 1089 – Horto, em Ipatinga, dos dias 16/07 (terça-feira) a 19/07 (sexta-feira), das 8h30 às 16h, com uma programação diversificada e rica em conteúdo, essencial para o desenvolvimento e atualização técnica.

Este ciclo de palestras se destaca por seu conteúdo abrangente e atualizado, ideal para profissionais que buscam se manter na vanguarda do conhecimento em suas respectivas áreas. Os temas das palestras abrangerão as mais recentes inovações e tendências do mercado, proporcionando um ambiente propício para troca de experiências e aprendizado. Os expositores, especialistas renomados de várias áreas de atuação, serão os responsáveis por ministrar os encontros, oferecendo aos participantes uma visão ampla e detalhada das evoluções tecnológicas e melhores práticas do setor.

As inscrições são abertas para todo o público, oferecendo a todos a oportunidade de se beneficiar dos conhecimentos compartilhados, conforme destaca o presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita. “Estamos muito entusiasmados com a programação deste ano. As palestras técnicas da 34ª Expo Usipa oferecem uma plataforma inestimável para troca de conhecimentos e experiências. Convidamos todos os profissionais, estudantes e interessados a participarem e aproveitarem essa oportunidade para se atualizarem e ampliarem sua rede de contatos”.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial da Expo Usipa (www.expousipa.com), na aba “Palestras Técnicas”. Sendo importante garantir a participação o quanto antes, pois as vagas são limitadas.

Uma novidade deste ano nas palestras técnicas é que as pessoas que participarem das palestras concorrerão, ao fim do evento, a um notebook, que será sorteado pela organização do evento. Sendo essa uma oportunidade única de atualizar os conhecimentos e ampliar a rede de contatos dos participantes.

A 34 ª edição da Expo Usipa é realizada pela Usipa e pela Usiminas, contando com o patrocínio de Sicoob Vale do Aço, HC Indústria Mecânica, CRT Minas, Unimed Vale do Aço, Contrex, Vale, Convaço e RIP Kaefer. Além do apoio de Abimaq, Bemisa, Fiemg Vale do Aço, Ternium e Sindcomércio.