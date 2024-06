Nos últimos dias 12 e 13 de junho, a Usiminas foi anfitriã da 14ª edição do Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos. O evento, realizado no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, é anualmente promovido pela Associação Brasileira de Metalurgia Materiais e Mineração (ABM). Neste ano, contou com a participação de cerca de 40 empresas compartilhando experiências vividas e cases de sucesso relacionados à saúde e segurança.

Mais de 500 participantes de todo o país, entre engenheiros, técnicos de segurança, docentes, acadêmicos e gestores participaram do evento em busca de melhorar a segurança dos processos e dos profissionais. “É um evento que permite aprofundar em temas sensíveis como saúde, segurança e processos industriais. É fundamental criar um ambiente seguro para que nossos colaboradores cheguem no trabalho, desenvolvam suas tarefas e voltem para sua casa, para sua família. Nós devemos ser protagonistas da mudança na gestão da segurança”, ressalta Marcelo Chara, presidente da Usiminas.

Além da programação de minicursos, palestras e painéis, os participantes também puderam participar de uma feira de exposição. No estande da Usiminas, foi apresentada uma reprodução do cenário industrial em escala reduzida, em que o público foi convidado a identificar os desvios ali representados, com base na sua percepção de riscos.

Outra atração que despertou o interesse do público foram os óculos de realidade virtual com a simulação de processos internos, em que os participantes foram instigados a realizarem os procedimentos certificando que todas as medidas de segurança eram seguidas.

O Workshop de Saúde, Segurança Ocupacional e de Processos é considerado o maior evento brasileiro a abordar as dinâmicas ocupacionais no cenário industrial. Sergio Leite, vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas e presidente do Conselho de Administração da ABM, destacou a importância do evento. “É uma oportunidade de dar uma contribuição técnica científica muito grande para um tema que é estratégico para as empresas e para as pessoas. Falar de segurança é o mais importante que há na vida de qualquer um”.