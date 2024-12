Com o objetivo de aprimorar cada vez mais a prestação dos serviços de trânsito, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG), por meio da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG), reformulou os menus e informações de infrações no site www.transito.mg.gov.br, proporcionando o acesso simplificado às funcionalidades.

Também está sendo desenvolvido um canal de consulta e realização dos serviços referentes a infrações e controle do condutor de maneira 100% virtual.

A nova atualização da área infrações do site facilitou a consulta dos principais processos em quatro áreas temáticas: multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH e processo de reciclagem.

Na página de Multas, o cidadão encontra todas as informações e serviços referentes às infrações de trânsito, especialmente as de competência da CET-MG. Na aba de suspensão do direito de dirigir, é possível conferir as informações e serviços referentes ao processo administrativo dos condutores registrados em Minas Gerais.

Já na área da cassação da CNH, estão os serviços referentes ao processo administrativo de cassação do documento dos condutores registrados em Minas Gerais, além de informações referentes aos casos de condenação judicial por crime e/ou delito de trânsito.

Na página do processo de reciclagem, estão correlacionados todos os serviços e informações referentes ao processo de reciclagem, exigência para condutores com CNH suspensa possam retomar o direito de dirigir.

Esses menus são áreas de consultas oficiais para inibir possíveis práticas de golpes, como uma falsa notificação para condutores que tem circulado nos aplicativos de mensagens. Na mensagem enganosa, o cidadão é informado sobre a existência de infrações e abertura do processo de suspensão ou cassação da CNH.

DIGITALIZAÇÃO

Com a implementação de soluções tecnológicas, 60% dos serviços de trânsito em Minas podem ser feitos on-line atualmente, no site www.transito.mg.gov.br ou em aplicativos como o MG App e a Carteira Digital de Trânsito (CDT). O objetivo é oferecer funcionalidades digitais que priorizem a agilidade, a transparência e a praticidade em todos os processos.

Os canais oficiais de atendimento da CET-MG também estão disponíveis no site. São eles o LigMinas 155, o Fale Conosco, o protocolo via Sei!MG, mediante cadastro de usuário externo, ou protocolo físico de documentos da Cidade Administrativa.

NOVIDADES AINDA EM 2024

Está prevista, ainda para este ano, a disponibilização de novas informações e serviços no site Trânsito sobre multas, suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH. Alguns deles são a solicitação de cópia do auto de infração, a apresentação de recurso em segunda instância do Cetran, os requerimentos de instauração de processo de suspensão e de cópia de decisão recursal, entre outros.