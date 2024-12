A Aperam South America pretende reduzir em até 80% as emissões relacionadas ao transporte aéreo de documentos a partir da ampliação da parceria com a DHL Express, empresa global de logística e distribuição especializada em soluções GoGreen. Por meio da iniciativa, toda a documentação relativa às exportações da siderúrgica será 100% transportada com SAF, sigla em inglês para Combustível de Aviação Sustentável, também conhecido como o “combustível do futuro”, que emite até 80% menos CO2 que o tradicional querosene aeronáutico (Jet Fuel).

O SAF é uma alternativa verde ao querosene de aviação, obtido a partir de matérias-primas como óleo de cozinha, resíduos orgânicos, milho, cana-de-açúcar, hidrogênio e síntese de CO2. E por ter estrutura química semelhante aos combustíveis aeronáuticos convencionais de origem fóssil, o SAF pode ser misturado com querosene em aeronaves e gerar uma redução de até 80% das emissões de CO2 – as taxas de mistura atuais são limitadas a 50% devido a obrigações legais.

Além disso, não há necessidade de adaptação dos motores dos aviões e proporciona a redução ou até mesmo a eliminação de outras emissões nocivas, como as partículas de enxofre.

DESCARBONIZAÇÃO DO ESCOPO 3

A parceria vai permitir à Aperam – neutra em carbono nos escopos 1 e 2, que envolvem suas próprias operações e o uso da energia – avançar com a descarbonização no escopo 3, promovendo um impacto ambiental positivo e mensurável. A DHL Express disponibilizará, por exemplo, relatórios detalhados com indicadores de quilometragem percorrida e o volume de emissões de gases de efeito estufa reduzidos. Além disso, emitirá certificado anual que assegurará a transparência e a rastreabilidade dos resultados alcançados.

Para o diretor Comercial e de Logística da Aperam, Rodrigo Damasceno, este é mais um importante passo da empresa, comprometida com a descarbonização em toda a sua cadeia produtiva. “Após alcançar a neutralidade nos escopos 1 e 2, nosso objetivo agora é avançar com as tecnologias de baixo carbono também no escopo 3, unindo esforços junto aos nossos parceiros e fornecedores, como é o caso da DHL Express”, pontuou.

“A aplicação de combustíveis de aviação alternativos é uma iniciativa pioneira e nos posicionará como um protagonista global na descarbonização da matriz de transportes, reforçando nosso compromisso com um futuro mais responsável e sustentável”, acrescentou Damasceno.

Para a gerente de vendas da DHL Express, Claudia Pechnicki, a parceria mostra que a DHL avança em práticas sustentáveis no setor logístico por meio de metas que fazem parte do DHL Group de zero emissão até 2050. “A DHL Express tem um compromisso claro com a redução das emissões de C02. Por meio da solução GoGreen, nossos clientes podem alcançar metas de descarbonização no escopo 3. A utilização do SAF é uma medida concreta e eficaz”, explica.

NEUTRALIDADE NOS ESCOPOS 1 E 2

Em 2024, a Aperam obteve, pelo quarto ano consecutivo, o balanço de carbono neutro nos escopos 1 e 2, conforme Declaração de Verificação emitida pela Société Générale de Surveillance (SGS), referência em testagem, inspeção e certificação, após auditorias.

O documento mostra que as operações integradas da usina siderúrgica de Timóteo, no Vale do Aço (MG), e da unidade BioEnergia, no Vale do Jequitinhonha, emitiram 413,3 ktCO2e em 2023 e removeram 450 ktCO2e no mesmo ano.

A neutralidade nos escopos 1 e 2 foi atestada pela primeira vez pela Aperam em 2020, nove anos após a empresa eliminar definitivamente a utilização do coque em seus alto-fornos. Derivado do carvão mineral, o coque é um combustível fóssil, sendo responsável pela maior parte das emissões geradas pela siderurgia.

SOBRE A APERAM

A Aperam South America é produtora integrada de aços planos inoxidáveis, elétricos e carbono e consolida-se como líder no mercado brasileiro em seu segmento. Sua planta industrial, localizada em Timóteo (MG), tem capacidade produtiva total de 900 mil toneladas de aço líquido por ano.

Um dos destaques de seu portfólio são os aços elétricos de alta performance da linha GNO, essenciais à transição da mobilidade para veículos elétricos. Os aços elétricos são aqueles que, por sua composição química e outras propriedades, reduzem a perda magnética, sendo aplicados em máquinas estáticas ou rotativas que trabalham com campos eletromagnéticos, como transformadores e motores.

Desde 2011, a Aperam South America integra o Grupo Aperam, segundo maior da Europa, composto de outras cinco plantas industriais na França e na Bélgica, cuja capacidade alcança 2,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Utiliza 100% de carvão vegetal produzido por sua unidade no Vale do Jequitinhonha: a Aperam BioEnergia, que produz e comercializa carvão vegetal, tecnologia, mudas e sementes, a partir de florestas renováveis de eucalipto em Minas Gerais.

SOBRE A DHL EXPRESS

A DHL Express é a empresa de logística mais internacional do mundo. Suas divisões oferecem um portfólio único de serviços de logística que abrangem desde a entrega de encomendas nacionais e internacionais, soluções de operação e transporte de comércio on-line, expresso internacional e transportes aéreos e rodoviários. Com 380 mil colaboradores em mais de 220 países e territórios em todo o mundo, a DHL conecta pessoas e negócios de maneira segura e confiável. Com práticas empresariais sustentáveis e um compromisso com a sociedade e o meio ambiente, o grupo contribui positivamente para o mundo. Até 2050, planeja alcançar uma logística sem emissões.