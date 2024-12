Após mais de uma década sem avanços significativos, o ano de 2024 marcou uma nova fase para a BR-381, uma das rodovias mais importantes e problemáticas do Brasil. Em reconhecimento aos esforços de pessoas e organizações que contribuíram para as transformações da estrada, o Movimento Pró-Vidas da BR-381 criou o Troféu Mascote Trankilin. A premiação visa valorizar ações que, direta ou indiretamente, ajudaram a melhorar a segurança e as condições de viagem na rodovia, permitindo que os usuários trafeguem de forma mais “trankilin”.

O Troféu Mascote Trankilin foi concebido com o objetivo de incentivar autoridades, empresas e cidadãos a continuar empenhados na duplicação e melhorias da BR-381. A premiação conta com duas categorias: Ouro e Prata, de acordo com a relevância das contribuições. Além disso, há uma regra de progressão: quem recebe o Trankilin Prata em um ano e é novamente escolhido no ano seguinte, automaticamente se torna elegível para a categoria Ouro.

A premiação terá edições anuais, e a expectativa é que ela sirva como estímulo contínuo para a execução de obras e a implementação de políticas públicas voltadas à rodovia, que é vital para a economia e mobilidade na região.

OS VENCEDORES DA EDIÇÃO 2024

Na edição inaugural de 2024, o Troféu Trankilin reconheceu seis nomes que desempenharam papéis de destaque no cenário nacional e estadual. Confira a lista dos agraciados:

Troféu Mascote Trankilin 381 Ouro

– Renan Filho, ministro dos Transportes do Brasil, pela condução das políticas de infraestrutura rodoviária.

– Antônio Augusto Anastasia, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), por sua atuação em fiscalizações estratégicas.

– Guilherme Sampaio, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pela gestão e regulação de projetos voltados à BR-381.

Troféu Mascote Trankilin 381 Prata

– Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, por ações que beneficiaram a infraestrutura regional.

– Pedro Bruno, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidades e Parcerias (Seinfra), por sua colaboração em projetos estaduais.

– Fabrício Galvão, diretor geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), pelo avanço técnico na duplicação da rodovia.

– Antônio Gabriel, superintendente do Dnit, por sua atuação direta nas obras de modernização da BR-381.

IMPACTO DO PRÊMIO E EXPECTATIVAS FUTURAS

A criação do Troféu Mascote Trankilin representa um marco simbólico no reconhecimento de esforços voltados à BR-381, cuja duplicação é aguardada há décadas. Com a edição anual da premiação, espera-se não apenas reforçar o comprometimento dos envolvidos, mas também estimular novos projetos e parcerias em prol da segurança e do desenvolvimento regional.

O Movimento Pró-Vidas da BR-381 espera que a iniciativa se consolide como uma ferramenta de incentivo e que, nos próximos anos, mais avanços concretos sejam alcançados para a rodovia e seus usuários.