Foi prorrogado até 19 de julho o prazo para quem quiser se inscrever nos Programas de Entrada da Usiminas – Trainees, Aprendizes e Estagiários. São mais de 270 vagas para as cidades de Ipatinga, Itatiaiuçu, Santa Luzia e Betim em MG, Cubatão, Guarulhos e Taubaté em SP, Porto Alegre (RS), Suape (PE) e Vitória (ES). As oportunidades são para jovens de todo o país, desde aqueles que estão no Ensino Médio até para quem já finalizou a graduação há até dois anos.

“Nossos programas de entrada são fundamentais para identificar e desenvolver novos talentos. Buscamos jovens com potencial e vontade de crescer, oferecendo uma oportunidade de crescer em uma grande empresa como a Usiminas”, comenta a gerente de Treinamento, Desenvolvimento e Recrutamento da Usiminas, Tatiany Quintão.

Os candidatos previamente selecionados receberão o contato da equipe de Recursos Humanos para iniciar os testes. A expectativa é que os selecionados iniciem os trabalhos na empresa no começo de agosto.

PERFIL DAS VAGAS

Trainee

O candidato ou candidata deve estar no último período da graduação ou ter no máximo dois anos de formado.

Cursos: Engenharias, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Tecnologias

Aprendiz

18 a 22 anos

Cursando ou concluído o Ensino Médio

Aprendizagem industrial em processos siderúrgicos, em manutenção eletromecânica e em pontes rolantes

Estagiário

Cursando técnico ou superior

Superior: Engenharias, Administração

Técnico: Mecânica, Metalurgia, Elétrica, Eletromecânica

Outras informações e inscrições pelo site https://usiminas.gupy.io/