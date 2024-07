O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse a um aliado influente que está considerando não concorrer à reeleição, caso não consiga convencer o público nos próximos dias de que está fisicamente capaz para o cargo, conforme relata o New York Times.

A pressão para que Biden abandone a disputa aumentou após seu desempenho desastroso no debate contra Donald Trump, ocorrido em 27 de junho em Atlanta. Sua voz rouca, falta de energia e respostas desconexas reforçaram o receio entre os eleitores de que o democrata não esteja apto para um novo mandato presidencial.

“Ele sabe que se tiver mais dois eventos como aquele debate, estaremos em uma situação diferente”, disse uma fonte. O porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, rejeitou veementemente a afirmação, classificando-a como “absolutamente falsa” e destacando que não houve tempo suficiente para a Casa Branca responder.

Poucos dias após o debate presidencial, uma pesquisa da CBS News revelou que 72% dos americanos acreditam que Biden deveria desistir da reeleição. Publicamente, Biden admitiu que teve um mau desempenho, atribuindo-o ao cansaço decorrente de uma agenda intensa de viagens internacionais pouco antes do debate. “Não foi muito sábio viajar pelo mundo algumas vezes pouco antes do debate”, comentou Biden durante um evento com doadores de campanha nos arredores de Washington.

*Com informações Terra