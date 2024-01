Uma gravação, que circula nas redes sociais, tem causado polêmica na Região Metropolitana do Vale do Aço. Nele, em uma antiga gravação, o prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Marcos Vinícius, ameaça o rompimento das relações entre a prefeitura e o 58º Batalhão de Polícia Militar, sediado no município.

O motivo do áudio, antigo e hoje fora de contexto, seria a ameaça de rompimento do prefeito com a PM, depois que Marcos Vinícius foi informado sobre a ausência do efetivo da corporação em ações próprias para eliminar o tráfico e o uso de drogas, a venda de bebidas alcoólicas e outros tipos de condutas ilícitas, nas praças e logradouros públicos da cidade.

Na gravação, o prefeito Marcos Vinícius anunciou que criará a Guarda Municipal em Fabriciano e que destinará a ela, os recursos hoje repassados a ajudar no funcionamento da PM.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Coronel Fabriciano confirmou a autenticidade da gravação, no entanto, informou que ela é antiga.

POSIÇÃO DA PMMG

Procurado pela reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS, o 12° Comando Regional da PM, sediado em Ipatinga, enviou o seguinte comunicado:



A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) esclarece, por meio do 12° Comando Regional, que tem cumprido com excelência sua missão constitucional, e reforça o compromisso em servir e proteger com dedicação à comunidade de Coronel Fabriciano.

A PMMG esclarece, ainda, que qualquer reclamação ou sugestão acerca da prestação de seus serviços na cidade citada, poderá ser reportada à instituição por meio de seus canais oficiais de comunicação.

A respeito do áudio veiculado, as demandas devem ser direcionadas à autoridade municipal.