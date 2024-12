Em eleição realizada no dia 29 de novembro, o Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Veículos de Comunicação Digital do Estado de Minas Gerais (Sindijori/MG) definiu sua nova diretoria para o período de 2025 a 2028. A chapa única foi eleita por aclamação, consolidando o empresário Rodrigo da Silva Fernandes, diretor do Portal e Jornal impresso Gazeta de Varginha, como presidente reeleito da entidade. A posse está marcada para janeiro de 2025.

Esta será a primeira gestão eleita desde a fusão do Sindijori/MG com o Sindicato das Empresas de Jornais de Belo Horizonte (Sinejor/BH), ocorrida recentemente. Rodrigo Fernandes acumula também a presidência da Câmara da Indústria da Comunicação da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

EXPANSÃO E DESAFIOS

Com uma extensa rede de jornais impressos e portais digitais em Minas Gerais, o Sindijori/MG é um dos principais agentes no fortalecimento da comunicação local e interiorana, destacando-se como referência no mercado publicitário do estado. Nos últimos anos, a entidade ganhou destaque ao implementar um Cadastro Positivo, ferramenta que auxilia agências de publicidade na construção de planos de mídia para clientes em diversas regiões de Minas Gerais.

A nova diretoria assume com o compromisso de intensificar a presença do setor em mercados estratégicos, como Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Segundo Rodrigo Fernandes, a missão é fortalecer a união do segmento diante da crescente competição com grandes plataformas digitais.

“Nosso trabalho precisa ser focado na união do setor e na capacitação das empresas. A competitividade com as Big Techs é cada dia maior, mas juntos possuímos a maior rede de comunicação de Minas, conectada a todas as regiões do estado. Isso precisa ser fortalecido e apresentado ao mercado”, destacou o presidente eleito.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

A nova gestão do Sindijori/MG será composta por líderes de diferentes regiões mineiras, promovendo uma representatividade diversificada.

Diretoria Executiva:

Presidente: Rodrigo Silva Fernandes (Varginha)

Vice-presidente: Carlos Antônio Alonso Parreira (Passos)

Diretor administrativo: José Vicente Alves (Poços de Caldas)

Diretor financeiro: Márcio de Oliveira Borges (Varginha)

Diretores adjuntos:

Heny de Souza (Ituiutaba)

Marcelo Luis da Silva (Nova Resende)

Conselho Fiscal (efetivos):

Elberty Valadares Alves (Belo Horizonte)

Vagner Donizetti Alves (Muzambinho)

Wilmar Souza e Silva (Teófilo Otoni)

Delegados junto à Fiemg:

Rodrigo Silva Fernandes (Efetivo)

Paulo André de Alcântara Nacife (Belo Horizonte)

Delegados suplentes:

Thiago Vilela Rocha (Formiga)

Veronici Maria da Silva Leite de Matos (Caratinga/Manhuaçu)

Diretor executivo da capital: Yvan Muls

Diretor executivo do interior: Ésio Nogueira de Menezes

Conselho de Ética:

Clésio Peixoto (Conselheiro Lafaiete)

Paula Karacy (Ouro Preto/Mariana)

Suzana Neves (Juiz de Fora)

UM FUTURO PROMISSOR PARA O SETOR

Com a nova diretoria e um plano de gestão voltado para a valorização da mídia regional, o Sindijori/MG se prepara para enfrentar os desafios impostos pelo cenário digital. A expectativa é de que a entidade continue a crescer e fortalecer o setor, mantendo Minas Gerais como referência nacional em comunicação regional.