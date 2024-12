A Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Saúde, realizou na última semana, no Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), um treinamento para cerca de 30 funcionários do Departamento de Urgência e Emergência. O objetivo foi capacitar a equipe para o uso dos novos equipamentos de radiologia digital.

A principal novidade são os aparelhos de Raios-X e Mamógrafo, ambos digitais, que foram recentemente adquiridos para o HMEM e Policlínica Municipal, respectivamente. Esses equipamentos vão aumentar a oferta de serviços de radiologia das duas unidades, proporcionando exames mais rápidos, econômicos e com maior qualidade, além de reduzir a radiação, beneficiando diretamente os pacientes.

Os novos aparelhos eliminam a necessidade de filmes, câmaras escuras e reagentes químicos, o que também resulta em economia de materiais.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o investimento foi de aproximadamente R$ 2,2 milhões na compra desses equipamentos. Além de melhorar a qualidade dos exames, o sistema digital também vai diminuir a produção de resíduos (classe B), uma vez que não há geração de insumos descartáveis, ao contrário do método convencional de revelação.

José Carlos Santos Junior, supervisor técnico de Radiologia do HMEM, destacou que com a nova tecnologia os exames podem ser acessados remotamente pelos médicos, facilitando o diagnóstico e o acompanhamento do paciente, independentemente de sua localização, seja na UPA, no hospital ou nas unidades de saúde da cidade.

ECONOMIA

Outro benefício importante é a supressão dos custos com o descarte de resíduos. Anteriormente, com a revelação convencional, o município gerava cerca de 100 kg de resíduos/mês, resultando em custos adicionais com o descarte. Com a implantação do sistema digital, essa produção de resíduos será totalmente eliminada, gerando uma economia significativa para a administração municipal.

“O investimento em novos equipamentos de radiologia é mais um passo para a modernização dos nossos serviços de saúde. Isso representa um grande avanço, não apenas na qualidade do atendimento, mas também na eficiência e na economia de recursos públicos. Nosso compromisso é oferecer o melhor para a população de Ipatinga, garantindo um atendimento cada vez mais ágil, preciso e acessível”, destacou o prefeito Gustavo Nunes.