Estão abertas as vendas de estandes para a 3ª ExpoMetal – Feira Industrial de Inovação que acontecerá entre os dias 7 e 9 de outubro, na Fiemg Regional Vale do Aço, em Ipatinga. A feira é um evento para quem busca ampliar sua rede de contatos e gerar novos negócios entre empresas da cadeia produtiva, além de oportunidades de aprendizado e atualização por meio de palestras, workshops e painéis com especialistas do setor.

A 3ª ExpoMetal é realizada pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva), em parceria com o Arranjo Produtivo Local – APL Metalmecânico do Vale do Aço, a Fiemg Regional Vale do Aço, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Sebrae-MG. Essa união de forças garante um evento de alto nível, com foco nas necessidades e expectativas do setor metalmecânico regional.

“Nossa expectativa é de promover um evento visando a geração de negócios, benchmarking, reconectar os atores da cadeia produtiva, proporcionar um espaço dinâmico e colaborativo promovendo a cooperação e o fortalecimento da indústria metalmecânica”, pontuou João Batista Alves, Presidente da FIEMG Regional Vale do Aço e do Sindimiva.

Interessados em expor produtos e serviços deverão entrar em contato pelo telefone/WhatsApp 31 98311-2967 I 31 99861-7012 ou email: [email protected]. Mais informações: 31 3824-2710