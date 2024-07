As unidades do Senac no Vale do Aço, que fazem parte do Sistema Fecomércio MG, estão oferecendo diversas opções de cursos gratuitos para quem busca aprimorar o currículo ou mesmo iniciar uma nova ocupação na metade final do ano. Os cursos disponíveis pelo Programa Senac de Gratuidade e Senac+, com início em julho.

Entre as áreas de atuação disponíveis estão Beleza, Saúde, Tecnologia e Vendas. No PSG, a iniciativa de educação inclusiva é voltada para pessoas com renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos. Já o Senac + oferece cursos de curta duração e totalmente gratuitos, visando preparar os trabalhadores para as necessidades do mercado. Empresas, sindicatos empresariais e associações de inclusão social podem usufruir gratuitamente dos serviços educacionais, basta seguir as etapas do Edital de Credenciamento.

CONFIRA OS CURSOS E AS DATAS DE INÍCIO DAS AULAS:

Senac em Ipatinga – Rua Itajubá, 250 – Centro – Telefone: 31 3801-1201

Metodologia Ágil – 12/07 – noite

Fiscal de Lojas – 15/07 – noite

Primeiros Socorros – 22/07 – noite

Atualização no tratamento de feridas e curativos – 22/07 – manhã

Business Intelligence com Power BI – 29/07 – noite

Qualidade no atendimento em serviços de saúde – 29/07 – noite

Vendedor Especialista – 01/08 – noite

Lei Lucas: Noções básicas de primeiros socorros – 05/08 – manhã

Planejamento e implantação de loja virtual – 05/08 – noite

Práticas contábeis – 05/08 – noite

Programador Web – 05/08 – noite

Senac em Coronel Fabriciano – Rua Albert Scharlet, 303 – Centro – Telefone: 31 3841-9651

Design de Corte em Cabelos Femininos – 15/07 – manhã

Coleta Seletiva e Armazenamento de Resíduos – 15/07 e 29/07 (duas turmas) – manhã

Ferramentas de Marketing Digital – 15/07 – tarde

Business Intelligence com Power BI – 15/07 – tarde

Relacionamento e Resolução de Conflitos nas Empresas – 15/07 – tarde

Aromaterapia Aplicada à Estética – 17/07 e 22/07 – noite e tarde

Habilidades Gerenciais – 22/07 – manhã

Básico de Fotografia Digital – 29/07 – manhã

Técnicas de Machine Learning – 30/07 – manhã

Hardware – Montagem e Manutenção de Computadores – 01/08 – tarde

Estratégias de Negociação para o Vendedor – 05/08 – noite

Qualidade no Atendimento ao Cliente – 05/08 – manhã

Escovista Iniciante – 05/08 – manhã

Rotinas de Departamento Pessoal – 05/08 – manhã

Consultoria de Imagem – 12/08 – manhã

Primeiros Socorros – 12/08 – noite

Habilidades Gerenciais – 19/08 – manhã

Práticas Contábeis – 26/08 – manhã

Lógica de Programação – 26/08 – manhã

Para outras informações sobre a oferta de cursos, visite o site do Senac ou entre em contato pelo WhatsApp 31 3057-8600.

Serviço:

Cursos Gratuitos do Senac no Vale do Aço

Inscrições:

– Senac em Coronel Fabriciano – Rua Albert Scharlet, 303, Centro – Telefone: 31 3841 9651

– Senac em Ipatinga – Rua Itajubá, 250, Centro – Telefone: 31 3801 1201

Mais informações: WhatsApp 31 3057-8600