O Comida di Buteco, o primeiro e maior concurso de “butecos” do Brasil, já tem data para começar no Vale do Aço. Do dia 5 ao dia 28 de abril, 16 bares da região estarão nesta saborosa disputa, onde será eleito o melhor buteco da região, com o lema “Somos Todos Buteco”.

Com esse slogan de campanha, o concurso, que comemora 24 anos de existência, sendo a 17ª edição no Vale, reitera mais uma vez o buteco como um grande protagonista da sociabilidade brasileira e demarca a existência de uma “cultura de buteco”. De norte a sul do país, em todas as regiões, o público é convidado a se engajar nessa grande eleição nacional envolvendo mais de 1.100 participantes.

Este ano, os donos dos botecos foram desafiados a criarem o petisco com tema livre. “Criatividade, resgate, inovação, pesquisa e motivação foram os temperos para os donos dos botecos, que criaram o prato que irá concorrer à premiação”, explicou Isadora Salazar, coordenadora do Comida di Buteco em Minas Gerais. “Todos os pratos terão preço fixo de R$ 35,00”, acrescentou.

HISTÓRIA E DINÂMICA DO CONCURSO

O Comida di Buteco nasceu no ano 2000, na cidade de Belo Horizonte, na extinta Rádio Geraes FM, com objetivo de resgatar butecos familiares e a cozinha raiz.

É um concurso e não um festival! Com voto popular e de jurados é eleito o melhor buteco da cidade e depois o melhor do país. Público e jurados visitam os estabelecimentos dando notas de 1 a 10 em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

A cada edição, 20% da base de participantes é renovada, oxigenando o roteiro e mantendo a competitividade sempre animada.

Desde 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o melhor buteco do Brasil. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o campeão nacional, o melhor buteco do Brasil.

Realizado há 24 anos sempre no mesmo mês, abril tem-se tornado, a cada ano, o mês da cultura de buteco no Brasil.