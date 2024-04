As comemorações dos 60 anos de emancipação administrativa e política de Timóteo, está repleta de atrações diversificadas na parte artística, cultural e esportiva. Embora a data oficial do aniversário da cidade seja no dia 29 de abril, a festa se estendeu para praticamente todos os dias do mês de abril.

O grande ápice das comemorações ocorre no fim do mês com a presença de atrações musicais do cenário nacional. Entre os dias 27 a 29 de abril, a festa estará concentrada na Praça 29 de Abril, no Centro Sul.

FERNANDINHO

Dia 27, uma sexta-feira, a grande atração é o cantor gospel Fernandinho. Fernando Jerônimo dos Santos Júnior, conhecido popularmente como Fernandinho, é um cantor brasileiro de música cristã contemporânea, compositor e pastor evangélico. Entre os sucessos da sua carreira estão as músicas “Faz Chover, Uma Nova História, Galileu, Caia Fogo, Seu Sangue e Grandes Coisas”. E para matar a saudade a abertura do show do Fernandinho será feita pelos finalistas do 1º Festival de Música Gospel de Timóteo.

PADRE FÁBIO DE MELO

A atração do dia 28 de abril é o Padre Fábio de Melo. Ele é sacerdote católico, artista, escritor, professor universitário e apresentador brasileiro. Pertenceu à Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus e atua na Diocese de Taubaté, no interior do estado de São Paulo. Entre os sucessos mais conhecidos do Padre Fábio de Melo estão “Não Desista do Amor; Tudo Posso, Tudo é do Pai, Viver Pra Mim é Cristo e Nas Asas do Senhor”, entre outras canções. O show de abertura para esse dia será com o Bloco Valentinas.

ELBA RAMALHO

E no dia 29 de abril, a grande atração é a cantora, compositora e atriz brasileira Elba Ramalho que traz na bagagem sucessos como “Bate coração, De volta pro aconchego, Flor de tangerina, Banho de cheiro”, entre outros clássicos da música popular brasileira. Antes de Elba Ramalho subir ao palco a dupla sertaneja de Timóteo, Bráulio e Ricardo, vai animar a festa.

OUTROS EVENTOS

Como foi dito as comemorações se estendem ao longo deste mês. Neste fim de semana, por exemplo, está agendado para o domingo (14) o Pedal de Timóteo, com saída prevista para as 8h da Praça Dirce Torquetti, no Alphaville, em direção à Praça 1º de Maio, no Centro Norte.

No período de 18 a 21 de abril a Praça 1º de Maio será o palco do XI Encontro Nacional de Motociclistas de Timóteo. Além das centenas de motocicletas de várias partes do País, o evento contará com numerosas atrações artísticas, culturais, espaço kids e praça de alimentação.

No dia 26 (sexta-feira) acontece a grande finalíssima do Campeonato Municipal de Futsal no Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins. E para encerrar as comemorações dos 60 anos de Timóteo no dia 1º de maio a Praça 29 de Abril recebe a tradicional Corrida Rústica de São Sebastião.