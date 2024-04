O dia 6 abril de 2024 será lembrado como o dia que Michelle Bolsonaro não veio à Ipatinga. Ela havia sido convidada pela deputada federal Rosângela Reis (PL) para a convenção do partido na cidade. E disse não ao convite.

O motivo parece ter relação com o fato de a parlamentar ter se omitido na assinatura do requerimento que pedia o impeachment do presidente Lula, junto com outros 18 colegas deputados do PL. Entenda o que aconteceu. CLIQUE AQUI E ASSISTA O VÍDEO COMPLETO