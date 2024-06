A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emite alerta à população mineira diante da diminuição da temperatura prevista para persistir até o domingo (2). Além disso, o clima continua seco, com baixos índices de umidade relativa do ar.

Com a temperatura mínima chegando a 4ºC e umidade relativa do ar ficando entre 20% e 30% em algumas regiões de Minas, a população deve ficar atenta a sintomas físicos como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, ressecamento da pele e dificuldade para respirar.

Diante das baixas temperaturas, é fundamental manter o corpo aquecido e buscar hidratação constante.

“Os mineiros devem beber muita água para driblar o desconforto provocado pelo ar seco, e devem tirar os agasalhos do armário para se protegerem do frio. Também é importante deixar os ambientes ventilados para evitar a contaminação por doenças respiratórias”, ressalta o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, tenente-coronel Carlos Eduardo Lopes.

Por fim, é essencial intensificar e manter cuidados ainda mais especiais com crianças, idosos e animais de estimação, assegurando a segurança e o bem-estar desses grupos mais vulneráveis.

PREVISÃO DO TEMPO

Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), a presença de uma massa de ar frio e seco abaixa as temperaturas e diminui a umidade do ar no estado.

No Sul de Minas, a temperatura mínima fica entre 4°C e 6°C, inclusive com previsão de geada.

Já em áreas da Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo/Alto Paranaíba e Oeste, a previsão é de temperatura mínima entre 7ºC e 10°C.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte e Sul do Jequitinhonha, a temperatura mínima fica entre 10°C e 14°C.

Nas demais regiões, as temperaturas mínimas devem ficar em torno dos 14°C. Vale lembrar que devido à ação dos ventos, a sensação térmica pode ser ainda menor nas primeiras horas do dia e ao anoitecer.

AR SECO

Com relação ao ar seco, as regiões Noroeste, Norte, Central Mineira, parte da Metropolitana de Belo Horizonte, Oeste do Campo das Vertentes, Sul de Minas, Oeste e Triângulo/Alto Paranaíba devem ter índices de umidade entre 20% e 30%.

No restante do Estado, os índices de umidade relativa do ar devem ficar acima dos 40%.