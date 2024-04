Israel Katz, ministro de Relações Exteriores de Israel, disparou nessa quinta-feira (11), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “deveria ser censurado ou bloqueado” das redes sociais. Katz replicou uma postagem na qual Musk reclama da “censura” no Brasil.

– Se alguém deveria ser bloqueado ou censurado no X deveria ser você, Lula. Você tem o hábito de censurar e distorcer a verdade, então não é surpresa que esteja tentando censurar os outros – escreveu.

Não é a primeira vez que Katz sobe o tom contra Lula. O chanceler israelense já declarou o petista “persona non grata” em Israel, depois do mandatário brasileiro comparar as mortes de palestinos em Gaza com o Holocausto.

Recentemente, Katz disse ainda que Lula deveria “aprender a fazer contas” depois do petista afirmar que “12 milhões de crianças” teriam sido mortas na Faixa de Gaza. O número da autoridade palestina é de 12 mil crianças.

MUSK X MORAES

Toda a confusão de Musk com autoridades brasileiras começou no sábado (6/4), depois que o ministro brasileiro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de contas no X sob justificativa de que haviam sido feitas postagens de conteúdo ameaçador, com apologia a golpe de Estado e disseminação de notícias falsas.

Entre os principais alvos da ação, estavam blogueiros, empresários e políticos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O bilionário Musk, entretanto, se recusou a cumprir a ordem judicial, “mesmo que a medida levasse ao fechamento da plataforma de mídia social no país”, e acusou Moraes, por meio de publicações no X, de censura.

O governo Lula acabou comprando a briga e saiu em defesa do STF. Nos últimos dias, o presidente da República fez críticas a Musk, associou o empresário à extrema-direita e disse que ele “nunca produziu um pé de capim” no Brasil.

