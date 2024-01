Em entrevista à Rádio Band FM de Itajaí (SC), a deputada federal Ana Paula Lima (PT/SC), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será preso nos próximos dias. Segundo o Instagram da Rádio, a parlamentar disse “que as informações são da Polícia Federal”.

A petista, ainda segundo a publicação no Instagram da Rádio Band Itajaí, teria comentado que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, tem se aproximado do presidente Lula. Ao ser questionada que tanto Lula quanto Valdemar foram presos, a deputada teria rebatido: “a caixa preta de Bolsonaro está sendo aberta e o estrago será grande”.

A influenciadora digital bolsonarista Bárbara Destefani, do canal Te Atualizei, questionou como a parlamentar teria acesso a essa informação. “A deputada Ana Paula Lima, do PT, em entrevista à Band Itajaí, disse que a Polícia Federal a informou que Bolsonaro será preso nos próximos dias. A Polícia Federal pode dar esse tipo de informação a parlamentares de posição ideológica e política opostas a Bolsonaro? A CF [Constituição Federal] permite isso?”, questionou a influenciadora, nesta quinta-feira (18), no X (antigo Twitter).

*Com informações da Folha do Estado