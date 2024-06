O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alocou aproximadamente R$ 80 mil para a aquisição de diversos itens esportivos. A empresa fornecedora dos produtos terá um prazo de 30 dias para efetuar a entrega.

Conforme informações divulgadas pela revista Oeste, a encomenda está detalhada em 50 itens diferentes, que incluem raquetes, bolas para tênis, voleibol e futebol, além de equipamentos de ginástica como barras de ferro e aparelhos para exercício muscular.

Segundo o governo, a aquisição tem como objetivo melhorar o condicionamento físico dos servidores e terceirizados da Presidência da República, contribuindo para a prevenção de doenças e a qualidade de vida no trabalho. A demanda surge em função da necessidade de substituição dos materiais desgastados pelo uso diário no Serviço de Preparação Física.

Vale lembrar que, no início do governo Lula, a gestão adquiriu móveis de luxo para o Palácio da Alvorada, ao custo de cerca de R$ 200 mil. Na época, o Executivo atribuiu o “sumiço” de parte da mobília ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas os objetos desaparecidos estavam, na verdade, armazenados em galpões no próprio palácio.

*Com informações Terra Brasil Notícias