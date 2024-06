Com mais de 498 mil seguidores no X (antigo Twitter), a influenciadora de esquerda Denise Tremura confessou a outros influenciadores que durante o segundo turno das eleições de 2022 eles foram pautados pelo deputado federal André Janones (Avante-MG) para disseminar informações falsas contra o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A declaração foi dada em uma sala de bate papo do X, Spaces, onde ela contou sobre o uso de desinformações para interferir no processo eleitoral. E mais: disse que Janones era quem pautava as discussões usando sua conta, uma medida que ela achava necessário ser retomada pelo governo Lula, para que os influenciadores voltassem a ter uma linha de discussão a seguir.

“Lula tem que meter logo um Janones na comunicação para ele poder pautar a discussão do dia, como aconteceu no segundo turno das eleições. Foi o Janones que comandou a campanha inteira, não tem como falar que não, eu já entrava no Twitter, já ia direto no perfil dele para saber do que ele estava falando, para saber sobre o que eu ia falar, era ele que estava pautando”, afirmou.

“Aí os bolsonaristas tinham que desmentir as fake news, que nem eram tão fakes assim (…) eles não tinham tempo de ficar criando fake news, porque estavam correndo atrás das nossas fake news. E nem era fake news, era uma pequena leitura enviesada de alguns fatos do Bolsonaro. Por exemplo, aquela declaração horrível que ele fez, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, se não fosse Janones peitar isso e pautar e ficar falando disso, talvez tivesse passado batido. Mas não, aí foi toda a esquerda em cima desse assunto, porque a gente tinha um incentivo ali, tinha um apoio, tinha alguém a quem seguir, tinha um comando”.

O vídeo com a voz de Denise Tremura foi publicado pelo perfil The Incorrupt e foi compartilhado por parlamentares, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Veja o vídeo:

🚨 BOMBA – Influenciadora digital confessa em Sala de Voz na rede X, que havia um esquema de disseminação de desinformação contra opositores a esquerda nas eleições de 2022. – Segundo a Detremura (Denise), quem operava o briefing das informações era o André Janones. pic.twitter.com/a3DeKmfKIF — The Incorrupt (@TheIncorrupt_) June 13, 2024

*Com informações Pleno.News