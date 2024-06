A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), realizará no próximo dia 28 de junho o Bazar Solidário com produtos apreendidos pela Receita Federal do Brasil que foram doados para a Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha. O objetivo da ação é, por meio dos recursos arrecadados, estruturar um espaço de convivência para os pacientes da unidade.

A iniciativa será realizada no Colégio Técnico São Francisco Xavier, situado à Rua Palmeiras, nº 1089 – bairro Horto, Ipatinga, das 9h às 19h.

O Bazar é aberto ao público que terão disponíveis para compra itens de vestuários femininos, acessórios, mochilas, bolsas de viagem, além de alguns equipamentos eletrônicos, relógios, dentre outros itens de utilidade. Por determinação da Receita Federal do Brasil, a venda será feita apenas para pessoas físicas, maiores de 18 anos, com limitação de quantidade e valor por pessoa.

“O bazar é uma excelente oportunidade para adquirir produtos de diversos setores com preços acessíveis. Para o hospital, é uma oportunidade de arrecadar recursos e investir em melhorias para os nossos pacientes”, ressalta o diretor-presidente da FSFX, Flaviano Feu Ventorin.

A Receita Federal doa as mercadorias que foram apreendidas, contudo, estabelece alguns critérios para a comercialização. O valor máximo de compras por pessoa é de R$ 2.500,00, sendo ainda determinada a quantidade de unidades permitida por produto. As formas de pagamento são à vista ou no cartão de crédito, com parcelamento em 4 vezes.

Para organização do evento, deverão ser observadas as seguintes regras:

– O acesso ao bazar será feito por meio de distribuição de senhas, no local, por ordem de chegada;

– A permanência de cada pessoa será de 30 min;

– Além do limite máximo total de compras por pessoa, há também uma quantidade máxima para cada item, conforme consta no edital.

Acesse o edital completo do bazar, com mais informações e orientações no site da FSFX www.fsfx.com.br

UNIDADE DE ONCOLOGIA DO HMC

A Unidade de Oncologia do Hospital Márcio Cunha (HMC) conta com atendimentos adultos e pediátricos, sendo referência regional no combate ao câncer para cerca de 1,6 milhões de habitantes do Vale do Aço e Nordeste mineiro, em 87 municípios. A unidade é credenciada como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) com radioterapia, classificação concedida apenas aos hospitais que possuem condições técnicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada para o diagnóstico definitivo e tratamento do câncer. Em 2023, realizou mais de 33 mil sessões de quimioterapia e quase 20 mil sessões de radioterapias, com 87% dos atendimentos destinados ao SUS.