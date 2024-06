O Palácio do Planalto está pessimista com as pesquisas de popularidade do governo e de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que devem ser divulgadas nas próximas semanas. Estão previstas pesquisas da Quaest, Ipec e Datafolha. As informações são do colunista Lauro Jardim do O Globo.

Nas últimas semanas não ocorreu um fato poderoso sequer produzido pelo governo que possa ter visto como positivo e, portanto, alavancar sua popularidade — e, ainda assim, apenas uma boa notícia não seria suficiente para mudar o ponteiro das pesquisas. Muito menos um conjunto de iniciativas ou resultados que a população possa sentir no bolso.

Desde o final do ano passado, as pesquisas não têm trazido os resultados que o governo gostaria. O ápice de aprovação do Lula 3 ocorreu em meados de 2023. Desde então, só queda.

Diz um ministro com assento na Esplanada:

— Se não cair, já está bom.