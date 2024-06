A cidade de Sambuca di Sicilia, na Itália, está se preparando para colocar à venda um lote de casas com valores iniciais de € 3 (R$ 17, na cotação atual). O baixo preço é uma estratégia das cidades italianas em declínio para atrair novos moradores nos últimos anos, com planos de habitação de um € 1 a serem lançados em todo o país.

Na mesma reportagem em que anuncia o lote atual, a emissora relembra que em 2019 foi a primeira vez que Sambuca ganhou as manchetes mundiais quando anunciou que a cidade colocava à venda 16 habitações por € 1 . Dois anos depois, a cidade ofereceu um segundo lote de casas por € 2. A liquidação imediata, que atraiu compradores internacionais, ajudou a renovar a economia local com um influxo de € 20 milhões, disse Giuseppe Cacioppo, prefeito recém-eleito em entrevista a CNN.

As casas oferecidas desta vez possuem de dois a três quartos, de 50 a 80 metros quadrados, construídas com pedras marrom-douradas e distribuídas em um ou três andares. Muitos têm varandas de ferro forjado com vista para vielas de paralelepípedos e terraços panorâmicos, bem como antigas portas de madeira originais pintadas de verde com arcos e janelas decoradas

Para participar, os interessados devem se inscrever em um leilão e pagar um depósito de garantia de € 5.000. A CNN destaca que a maioria das casas precisam urgentemente de reparos, por isso, segundo as regras do esquema, os compradores precisam se comprometer em realizar obras de renovação no espaço em até três anos, sob pena de perderem a garantia de depósito. Dependendo das condições da propriedade, as reformas geralmente começam em € 30.000 para uma reforma simples, mas podem subir para mais de € 200.000 (cerca de R$ 1,1 milhão) se os compradores planejarem transformar a casa em um retiro de luxo.

*Com informações do O Globo