O Banco de Sangue do Hospital Márcio Cunha (HMC) necessita de doadores de todos os tipos sanguíneos para elevar seus estoques de sangue em caráter de urgência, e pede o apoio da comunidade do Vale do Aço e região. O Setor de Hemoterapia do HMC enfrenta atualmente, um déficit nos estoques, recebendo apenas cerca de 30 doadores por dia, enquanto a média necessária para a sustentabilidade é de 60 doações diárias.

Além do período de férias e do Carnaval que se aproxima, que geralmente causam a diminuição de doadores, a unidade enfrenta uma emergência de saúde pública devido ao cenário crítico de arboviroses, como dengue e chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti.

A atual situação tem contribuído para a escassez de estoque, pois há uma demanda crescente de pacientes com plaquetas baixas que necessitam de doações.

CRITÉRIOS PARA DOAÇÃO

Para doar o voluntário deve se encontrar em boas condições de saúde, estar bem alimentado, pesar mais de 52 kg, ter comportamento sexual seguro, possuir entre 16 e 69 anos e apresentar um documento com foto no ato da doação. Menores de idade devem procurar a unidade acompanhado de um responsável ou levar um termo de consentimento assinado.

É um impedimento temporário para doação de sangue, pessoas que contraíram dengue ou outras arboviroses recentemente. Neste caso, será necessário aguardar um período de 30 dias para realizar a doação.

O Hospital Márcio Cunha conta com o apoio e solidariedade da população em somar no equilíbrio da hemoterapia do HMC. Doar sangue é um ato seguro que salva vidas!

Serviço:

Horários e contatos para o agendamento:

HMC: segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e entre 13h e 16h

O agendamento geral é feito pelo telefone (31) 3829-9600 ou pelo WhatsApp (31)99686-1060. Mais informações pelo site do HMC.

O hospital reforça ainda que a unidade estará em funcionamento no sábado, 10 de fevereiro e na quarta-feira de Cinzas, 14 de fevereiro.