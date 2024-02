A vacinação contra a dengue no Município de Timóteo terá início na próxima terça-feira (27), nas dez salas de vacinação das unidades de saúde para crianças com idade de 10 anos.

A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que as 1.967 doses da vacina destinadas a Timóteo cheguem até o fim da tarde desta sexta (23), na Superintendência Regional de Saúde (SRS), em Coronel Fabriciano. Em seguida as doses serão encaminhadas para o município e redistribuídas para as unidades de saúde.

De acordo com a gerência de Vigilância em Saúde de Timóteo, a vacinação será feita inicialmente para as crianças com 10 anos de idade, considerando o baixo quantitativo de doses recebidas.

Tão logo esse público seja vacinado será aberta a vacinação para crianças com 11 anos de idade. É importante que o munícipe acompanhe as divulgações nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Timóteo. Os pais ou responsáveis pelas crianças devem levar o cartão de vacina, carteira de identidade e/ou CPF e comprovante de endereço.

Segundo o Ministério da Saúde, a imunização contra a dengue é composta por duas doses aplicadas com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda. Não podem tomar a vacina os pré-adolescentes que tiveram dengue há menos de seis meses ou que estejam com suspeita de dengue, febre ou sintomas gripais.

UNIDADES DE VACINAÇÃO

As unidades de saúde que vão disponibilizar as doses da vacina contra a dengue e os respectivos horários de funcionamento são os seguintes:

UBS Ana Rita – 7h30 às 16h

UBS Primavera – 7h30 às 16h

UBS Timotinho – 7h30 às 16h

UBS Novo Tempo – 7h30 às 16h

UBS Ana Moura – 7h30 às 12h30

UBS Cachoeira do Vale – 7h30 às 16h

UBS Alegre – 7h30 às 12h30

UBS Limoeiro – 7h30 às 16h

UBS Macuco – 7h30 às 12h30

UBS João XXIII – 7h30 às 12h30