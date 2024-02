A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) está coordenando, por meio das 28 Unidades Regionais de Saúde, o Dia D contra a Dengue, que será realizado neste sábado (24) em todo o Estado.

Até a manhã desta sexta-feira (23), 519 municípios mineiros já haviam aderido ao movimento Minas Unida no Combate ao Mosquito, com a previsão de diversas ações de mobilização que buscam orientar e conscientizar a população sobre como manter ambientes livres de focos do Aedes aegypti.

Estão previstas blitze educativas, passeatas, atividades lúdicas em escolas e em locais com grande circulação de pessoas, entrega de material informativo, palestras e rodas de conversas, além de visitas às casas para orientar e conscientizar os moradores que a responsabilidade diária de combater a dengue, zika e chikungunya é também do cidadão.

“Todos os dias, temos que estar atentos para eliminar os focos do mosquito. Mas, especialmente neste Dia D, contamos com cada um dos mineiros para mobilizar sua família, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, todos ao seu redor, da importância de não deixarmos água parada”, salienta o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“Peço ainda que abram as portas para os agentes comunitários de endemias, para que possam auxiliá-los nesse trabalho extremamente importante de prevenção. Esses cuidados são essenciais para reduzirmos o número de casos em todo o estado”, ressalta.

“Sabemos que esse será um ano recorde para a dengue e chikungunya, não apenas no nosso estado, mas em todo o país. Isso tem a ver com vários aspectos, como altas temperaturas e chuvas, além do aumento da circulação dos sorotipos dois e três em Minas Gerais. Por isso, precisamos, cada vez mais, unir esforços para combater o mosquito Aedes aegypti”, destaca Baccheretti.

A programação dos municípios e os materiais informativos disponibilizados para a campanha do Dia D, bem como outras informações sobre arboviroses, podem ser acessados em https://www.saude.mg.gov.br/aedes.

DIA D NA CAPITAL

Em Belo Horizonte, as ações de prevenção serão realizadas nas nove regionais da cidade, com intensificação das vistorias dos agentes de combate a endemias em imóveis, para verificar as condições dos ambientes e eliminar os possíveis criadouros do mosquito.

Para acompanhar os trabalhos das equipes neste sábado, o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, e o secretário Municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, estarão na região Leste, a partir das 9h.

O ponto de encontro será o Centro de Saúde Vera Cruz, que fica na Praça Pedro Lessa, 36, no bairro Vera Cruz.