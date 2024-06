A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a queda de um elevador em um prédio público no Centro de Belo Horizonte, ocorrida na noite desta quinta-feira (20). O equipamento estava superlotado no momento do acidente – havia 22 ocupantes, acima da capacidade máxima de 17 pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o elevador caiu do 14º andar até o subsolo do edifício, onde foi contido por molas que atenuaram o impacto. A cabine desceu em velocidade acima do normal, mas não em queda livre.

As vítimas foram atendidas pelo Samu no subsolo do prédio. Nove pessoas tiveram que ser levadas para serviços de saúde, com dores na coluna e torções nos pés.

As causas da queda serão determinadas pela perícia, que esteve no local na manhã desta sexta-feira.

