A Guarda Civil Municipal de Ipatinga fecha o ano com um balanço altamente positivo em sua atuação na cidade. Em operação desde maio deste ano, após a formação de sua primeira turma, a GCM alcançou altos índices de aprovação junto à população e, cada vez mais, expande seu raio de presença, ganhando também em estrutura com investimentos importantes feitos pelo Executivo.

Nesta quinta-feira (19), a GCM recebeu cinco novas viaturas para rondas diárias e trabalho preventivo. Os veículos, modelo Toyota Yaris, são zero quilômetro e vêm equipados com rádios comunicadores de última geração. São 67 rádios digitais veiculares e portáteis, tipo militar, adquiridos. O investimento, incluindo recurso do governo federal, é de aproximadamente R$1,5 milhão.

Além da GCM, o sistema de comunicação via rádio vai beneficiar também os agentes de trânsito e a Vigilância Patrimonial, salienta a administração municipal.

“O prefeito Gustavo Nunes se empenhou diretamente nesta aquisição. Além das viaturas e dos rádios digitais de comunicação, adquirimos também 35 pistolas calibre 380 que serão utilizadas no momento adequado, posteriormente. Estamos muito satisfeitos e temos certeza de que tudo isso irá contribuir para a melhoria da qualidade dos nossos serviços ao povo ipatinguense”, acentua o coronel Warley Silva, secretário de Segurança e Convivência Cidadã.

Para validar ainda mais o sistema de comunicação, o prefeito Gustavo Nunes fez questão de testar os equipamentos antes da autorização de uso. “Este investimento melhora em muito as condições de trabalho da nossa GCM, com as novas viaturas e o sistema de comunicação. Isso dará agilidade nas ações, resultará no atendimento ao cidadão com mais precisão e eficiência, e é disso que precisamos”, disse.

PATRULHA SOCIAL

Além de outras atribuições, ao reforçar a Patrulha Social, projeto lançado em 2022 pela Sescon – Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã, a GCM trouxe uma nova realidade à segurança pública na cidade, fazendo apreensões e detendo até mesmo criminosos infiltrados entre pessoas em situação de rua.

As abordagens, realizadas todas as segundas, quartas, sextas e sábados, resultam em apreensões diversas, principalmente armas brancas, que são retiradas de circulação. “O trabalho funciona como um apoio às forças de segurança do Estado, representadas pelas polícias tradicionais, e recebe a aprovação inclusive dos verdadeiros cidadãos que vivem em situação de rua e que não dialogam com o crime. Temos também o apoio dos transeuntes, comerciários, comerciantes, profissionais liberais e prestadores de serviços em geral, que se sentem mais seguros no seu ir e vir. Ao mesmo tempo, deixamos as ruas melhores para todos”, comenta o coronel Warley Silva, secretário da Sescon.

Além da Patrulha Social, a GCM atua com patrulhamento preventivo comunitário no Centro, nas praças, parques e principais logradouros onde se localizam prédios públicos, serviços municipais e seus entornos. Nestes mesmos locais, ao longo dos sete primeiros meses de atuação, a presença constante da GCM retirou de circulação, através da prisão em flagrante, diversos autores de crimes como furtos, roubos e danos ao patrimônio, dentre outros.

O trabalho da GCM contribuiu para aumentar a sensação de segurança local e reduzir a incidência de pequenos delitos que, em muitos casos, são o pontapé inicial para outros crimes e infrações de maior potencial ofensivo.