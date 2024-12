As unidades Senai de Ipatinga e Timóteo certificaram nessa quinta-feira (19), 129 técnicos em Administração e Eletrotécnica, através do Programa Empresa Parceira. A formatura que aconteceu no auditório do Centro Integrado Sesi Senai Fiemg Vale do Aço teve como Patrono o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço e presidente do Sindimiva, João Batista Alves.

De acordo com a supervisora Administrativo, Andreza Lacerda, a escolha do patrono foi um consenso entre a instituição e os formandos. “O presidente João, além de ser uma inspiração e referência como líder e empresário, fomenta e valoriza a formação técnica como oportunidade de desenvolvimento das pessoas e de empregabilidade nas indústrias da região”, justificou.

João disse que ficou honrado com o convite e desejou sucesso aos novos técnicos. “Dediquem-se em tudo que fizerem, vocês saem daqui hoje com o diploma de uma das melhores escolas profissionalizantes do país. Aproveitem as oportunidades com sabedoria. Que o conhecimento e a busca por qualificação sejam constantes na vida de vocês. Meus sinceros votos de sucesso e de um futuro brilhante”, desejou.

Na oportunidade, o líder industrial parabenizou o Programa que têm qualificado inúmeros empregados e seus dependentes. “O Programa Empresa Parceira é uma iniciativa muito bacana que proporciona às indústrias a chance de investirem no desenvolvimento de novas competências e habilidades de seus empregados através da formação técnica”, pontuou

O Programa foi implantado no Vale do Aço em 2022 e já ofertou mais de 850 vagas com bolsas de estudos de 100%. Os cursos técnicos são mediados de forma semipresencial com encontros semanais e ou quinzenais e encontros práticos realizados nas oficinas e laboratórios da instituição. Nesta edição 12 empresas foram parceiras do programa.

“Concluir o curso em Eletrotécnica foi uma experiência transformadora. A bolsa de estudo foi um incentivo significativo que me permitiu desenvolver habilidades técnicas e teóricas em uma área que tenho paixão. A prática em laboratórios equipados com tecnologia de ponta e o apoio da equipe foram fundamentais para minha formação. Hoje sinto-me preparado para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e contribuir com todo conhecimento adquirido”, destacou Elbert Lima.