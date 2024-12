A Prefeitura de Ipatinga anunciou na segunda-feira (2) que a Guarda Civil Municipal agora está realizando patrulhamento dia e noite no Parque Ipanema, principal cartão postal da cidade. A medida, que já era planejada há algum tempo pela administração, visa dar maior segurança e tranquilidade aos frequentadores do local. A presença da GCM no parque durante o dia, desde maio de 2024, já havia causado um grande impacto na segurança do local.

“O ambiente ficou mais seguro para todos, porque a GCM reprimiu os crimes que eram praticados no local, além de reduzir significativamente os acidentes provocados por ciclistas que descumpriam a lei. No entanto, ainda havia necessidade da presença noturna, o que estamos atendendo agora”, disse o prefeito Gustavo Nunes.

Com o patrulhamento noturo, munícipes e visitantes que procuram o parque para se divertirem ou praticarem atividades físicas noturnas, podem gozar da mesma tranquilidade e segurança que a Guarda Civil Municipal já proporciona durante o dia.

OPERAÇÃO NATAL SEGURO

Além do patrulhamento no parque, a Guarda iniciou também nesta terça-feira (2), a Operação Natal Seguro na área central e nos centros comerciais da cidade, informou o chefe do Executivo ipatinguense.

Segundo o comandante da corporação, Paulo Moreira, o objetivo da operação é reforçar o patrulhamento nas ruas, principalmente nas regiões de maior movimento do comércio, durante todo o mês de dezembro.

Neste período, de 2 a 31 de dezembro, os guardas estarão em patrulhamento ostensivo até às 22 horas.

Atualmente, a GCM conta com 118 agentes, que trabalham em escalas de dois turnos.