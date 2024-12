Nesta terça-feira, 3 de dezembro, a edição 2024 do ‘Dia de Doar’ uniu esforços globais para promover a generosidade. O movimento, que envolve pessoas físicas, empresas e organizações de todo o mundo, fortalece a cultura da doação no Brasil, tornando o país mais solidário.

A Legião da Boa Vontade (LBV) é uma das participantes desse movimento, por meio de sua campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que visa arrecadar alimentos não perecíveis para compor mais de 40 mil cestas natalinas. Essas cestas serão entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social em mais de 200 municípios brasileiros, garantindo um Natal sem fome para milhares de pessoas.

A campanha da LBV convida todos a apoiar a causa da luta contra a fome. As doações podem ser feitas via Pix Solidário para o e-mail pix@lbv.org.br, pelo telefone 0800 055 50 99, ou diretamente em uma das mais de 80 unidades de atendimento da LBV espalhadas pelo Brasil. Para saber o endereço da unidade mais próxima, consulte o site www.lbv.org/enderecos.

SOBRE O DIA DE DOAR

O Dia de Doar, conhecido internacionalmente como Giving Tuesday, é um movimento global que incentiva a generosidade e o espírito de solidariedade. Celebrado na primeira terça-feira após o Dia de Ação de Graças, a iniciativa convida pessoas e organizações a apoiar causas que promovam o bem-estar social. Criado em 2012 nos Estados Unidos, o movimento se espalhou pelo mundo, inspirando doações de recursos financeiros, tempo, serviços, alimentos e itens essenciais.

No Brasil, a mobilização é organizada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos (ABCR) e faz parte do Movimento por uma Cultura de Doação. No Dia de Doar, milhares de ONGs, associações comunitárias, voluntários, empresas, mídia e influenciadores se unem para fortalecer a cultura da doação, destacando a importância de apoiar causas comunitárias.

A LBV, com sua campanha natalina, exemplifica como a solidariedade pode transformar vidas, proporcionando um Natal mais digno e esperançoso para muitas famílias brasileiras. Participe desta iniciativa e faça sua doação para ajudar quem mais precisa.