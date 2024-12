Durante sete meses, semanalmente, 107 pessoas idosas de Timóteo embarcavam em um ônibus com destino ao Centro de Educação Ambiental da Aperam South America – Oikós. O objetivo era participar das aulas do projeto Mãos na Terra, que ofereceu gratuitamente oficinas de cultivo de plantas diversas, proporcionando aproximação dos idosos com a natureza e interação intergeracional e social.

Realizado pela Fundação Aperam Acesita, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Timóteo e Prefeitura de Timóteo, o projeto Mãos na Terra ministrou aulas sobre o cultivo de hortaliças, orientação sobre plantio, cuidados e colheita; construção de uma estufa no Oikós para o cultivo de mais de 4 mil plantas, incluindo flores, hortaliças, condimentos e plantas medicinais; montagem de composteiras; produção de sementeiras, entre outros temas sobre preservação ambiental.

JARDINS COMUNITÁRIOS

Como boas práticas da iniciativa, os participantes criaram jardins e uma horta em quatro espaços públicos de Timóteo. O Centro de Convivência Trajano Quirino Bicalho – Projeto Humanizar (bairro São José) recebeu um projeto de paisagismo com o plantio de grama esmeralda, maciços decorativos com palmeiras e grama amendoim, realçados por uma camada de argila expandida, ajudando a proteger o solo e prevenindo a erosão. O espaço também foi composto por bancos de madeira, pedras naturais e iluminação.

O espaço da Escola Municipal Professora Maria Aparecida Martins Prado – Mamp (bairro Alphaville) recebeu plantio de grama esmeralda, uma entrada com 250 moreias, maciço de cana índica e um ninho de passarinhos para promover a aproximação das crianças com a fauna local e incentivar a observação da natureza.

Uma área de 260 m² do Centro de Referência em Educação Inclusiva Ativa – Creia (bairro João XXIII) foi transformado em uma área verde, com plantio de grama são carlos, instalação de maciços com spatifilus e iluminação ao redor das palmeiras, plantio de orquídeas nas árvores.

E o projeto de paisagismo do Sodalício Tio Questor – Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos (bairro Primavera) contou com um pomar com árvores frutíferas, já em fase de frutificação, uma horta vertical e uma horta móvel, ideais para facilitar o acesso e incentivar a interação diária dos residentes com o cultivo. Também foi criada uma floreira móvel, especialmente pensada para uma aluna do Projeto Mãos na Terra que reside no sodalício e participa das aulas, permitindo que ela cuide de suas plantas de forma prática e prazerosa.

ENCERRAMENTO

Lançado em abril deste ano, o projeto Mãos na Terra encerrou na do dia 18/11, no Grêmio Recreativo Associação dos Aposentados em Timóteo (AAPT), com apresentação dos participantes do projeto, intervenção cultural do grupo Dama e anúncio do resultado do concurso das melhores boas práticas. Marcaram presença o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, o vice-prefeito José Vespasiano; a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Inês Vilani, além de parceiros do projeto.

“O Mãos na Terra vai deixar saudade. Foi um projeto maravilhoso, aprendemos muito e fizemos muitas amizades. A cada aula aprendia coisas novas e contava das minhas experiências na roça. E poder plantar, ajudando a fazer um jardim com minhas próprias mãos, junto com os colegas do projeto, foi muito gratificante”, comentou a participante do projeto Cleuza Maria Mendes.

Para João Amâncio Gomes, participante do Mãos na Terra e membro do Conselho da Pessoa Idosa de Timóteo, o projeto foi além de aulas de jardinagem. “Este projeto mudou a minha vida. A convivência com a turma e com os professores foi tão importante como se tivéssemos formado uma família”, declarou.

Luiz Magalhães, presidente da Fundação Aperam, lembrou aos presentes no encerramento do projeto Mãos na Terra, que a Fundação Aperam é da comunidade. “Que o Mãos na Terra sirva de inspiração para novos projetos. Podemos ver o quanto essa iniciativa impactou na vida dos participantes ao ver nos olhos de cada um. O melhor resultado é a satisfação de todos”, declarou.