O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentou nesta sexta-feira (13) um amplo conjunto de iniciativas para combater a corrupção no país através do Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027. O projeto, coordenado pela Controladoria-Geral da União (CGU), prevê 260 ações distribuídas em cinco eixos estratégicos.

O novo plano estabelece uma abordagem dual no enfrentamento à corrupção, combinando medidas preventivas e repressivas. Entre as ações preventivas, destaca-se o uso de tecnologias avançadas para detectar irregularidades e o fortalecimento da transparência nas relações entre setores público e privado.

Das 260 medidas propostas, 49 são dedicadas exclusivamente à repressão da corrupção. Estas ações serão executadas em parceria com órgãos como a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), visando maior efetividade no combate às práticas ilícitas.

O plano estrutura-se em cinco pilares fundamentais: controle da qualidade no uso dos recursos públicos, integridade nas relações Estado-setor privado, transparência e governo aberto, combate direto à corrupção e fortalecimento institucional. Para garantir a transparência da iniciativa, a CGU se comprometeu a divulgar relatórios periódicos sobre o andamento das ações.

A implementação do projeto representa uma nova fase no combate à corrupção no Brasil, com foco em medidas preventivas e uso intensivo de tecnologia. A expectativa é que as ações comecem a apresentar resultados já nos primeiros meses de 2025, quando o plano entrará efetivamente em vigor.

Os mecanismos de controle e monitoramento propostos buscam assegurar a efetividade das medidas e a transparência em sua execução. Com isso, o governo espera estabelecer um novo paradigma no enfrentamento à corrupção, priorizando ações preventivas sem descuidar da necessária repressão aos atos ilícitos.

