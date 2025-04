Com o objetivo de alertar a população e prevenir novos alagamentos como o registrado durante as fortes chuvas de 12 de janeiro, a Prefeitura de Ipatinga iniciou a instalação de sensores tecnológicos avançados que monitoram, em tempo real, o nível da água nos cursos d’água que cortam o município.

O primeiro equipamento foi instalado na ponte da rua Cereja, que liga os bairros Limoeiro e Chácaras Madalena. O segundo equipamento foi instalado na terça-feira (1º) na ponte que conecta o Parque Ipanema ao bairro Veneza, próximo à região do Centro Esportivo e Cultura 7 de Outubro. A escolha desses pontos se deve às condições favoráveis para o funcionamento do sensor, que opera via satélite e precisa estar em uma área aberta, sem vegetação densa que possa interferir na transmissão dos dados.

Também na terça-feira, o prefeito Gustavo Nunes recebeu representantes da empresa TideSat, responsável pela instalação dos sensores, e fez uma visita presencial aos locais que serão monitorados. “O uso da tecnologia – destacou – é um grande aliado na prevenção de desastres naturais. Com esses sensores, poderemos monitorar em tempo real o nível do ribeirão Ipanema e emitir alertas para a população em caso de risco. O mais importante é que Ipatinga foi contemplada sem custos para o município, graças a esse projeto inovador da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nossa gestão segue investindo em soluções inteligentes para proteger as famílias que vivem próximas a áreas de alagamento”.

O equipamento faz parte de um programa de inovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que selecionou Ipatinga como cidade-piloto para testar a tecnologia, sem custos para o município. A iniciativa permitirá o acompanhamento preciso dos níveis do ribeirão ao longo do ano. Nos próximos meses, com base nos dados coletados pelos sensores, serão instaladas réguas de medição nos locais monitorados, possibilitando a emissão de alertas para as comunidades ribeirinhas em caso de elevação abrupta do nível da água.