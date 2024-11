O Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou uma cartilha orientativa para proteger consumidores durante as compras na Black Friday. O documento, lançado no último sábado (23) pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), chega em um momento crucial para o comércio brasileiro.

A iniciativa surge como resposta ao crescente número de fraudes registradas durante períodos promocionais. O guia abrange desde dicas básicas de segurança até procedimentos específicos para compras online e presenciais, incluindo orientações sobre como identificar ofertas enganosas e garantir seus direitos como consumidor.

Entre as principais recomendações, destaca-se a necessidade de verificar a reputação das lojas antes de efetuar compras, dar preferência a sites com certificado de segurança e utilizar cartões virtuais para pagamentos online. Para compras presenciais, o documento alerta sobre cuidados com maquininhas de cartão e a importância de conferir políticas de troca.

O material também fornece informações sobre canais de denúncia e órgãos de defesa do consumidor para casos de problemas com as compras. A cartilha está disponível gratuitamente e serve como ferramenta essencial para quem planeja aproveitar as promoções de fim de ano.

Dados recentes mostram que 60% dos brasileiros não pretendem fazer compras na Black Friday deste ano, enquanto aqueles que planejam participar estimam gastos de até R$ 3 mil. A Confederação Nacional do Comércio projeta um faturamento de R$ 5,2 bilhões para o período promocional, evidenciando a importância de orientações seguras para os consumidores.

Acesse a cartilha clicando no link abaixo:

https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/ministerio-da-justica-lanca-guia-do-consumidor-para-a-black-friday/copy2_of_CartilhaSenaconBlackFriday12.pdf