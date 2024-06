Junho é considerado o mês de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. A campanha nacional, intitulada Junho Violeta, tem o objetivo de alertar a sociedade brasileira sobre todas as formas de violência contra a pessoa idosa e a importância de combatê-las.

Em Ipatinga, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPII), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), foi realizada nesta sexta-feira (14), pela manhã, uma caminhada pelas ruas do Centro da cidade. Os participantes se encontraram na praça 1º de Maio, de onde se deslocaram por diversas vias.

Além desse ato coletivo, estão sendo promovidas atividades de conscientização, alerta e debate, desde o início do mês, com o público da terceira idade do município. As ações acontecem nas instituições que atuam com este público em Ipatinga (Ação Evangélica, Lar Paulo de Tarso, Lar Divina Providência, Naemc, ACCEF, Movimento da Terceira Idade – Moti, Grupo Renascer e Associação Cuidado Humano). Também são desenvolvidas programações nos Centros de Referência de Assistência Social – Cras.

“Nossa campanha tem um objetivo claro: sensibilizar e mobilizar a sociedade para a proteção das pessoas idosas. É fundamental que todos estejam cientes dos direitos das pessoas idosas e do papel de cada um na prevenção e combate à violência contra elas. Não podemos tolerar qualquer forma de abuso, negligência ou exploração. Encorajamos a denúncia de casos de violência, garantindo que nenhuma vítima sofra em silêncio. Caso uma pessoa idosa seja vítima de violência, ela própria ou quem tiver conhecimento das violações pode telefonar para o Disque 100. O usuário não precisa se identificar”, afirmou o presidente do CMDPII, Lucas dos Reis Silveira.

CUIDADO COM A PESSOA IDOSA

A secretária de Assistência Social de Ipatinga, Jany Mara Bartolomeu, destacou que durante todo o ano são desenvolvidas atividades de valorização e cuidado com a pessoa idosa. Contudo, neste mês, em especial, as ações são intensificadas. “Nosso empenho é contínuo para garantir que cada pessoa idosa seja valorizada, tenha seus direitos protegidos e receba o apoio necessário para uma vida digna e feliz. Temos a satisfação de dizer que em Ipatinga a pessoa idosa é uma prioridade”.

TIPOS DE VIOLÊNCIA

A gestora aproveitou a oportunidade para esclarecer que situações de violência são todas aquelas que prejudicam a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo ou anulando seu papel social. “São consideradas formas de violência contra a pessoa idosa a negligência, o abandono, a violência física, psicológica, financeira ou material”, listou Jany Mara.

15 DE JUNHO

A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 2011, marca a celebração do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, com o propósito de sensibilizar a sociedade sobre o enfrentamento ao problema.