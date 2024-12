O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) identificou o problema que afetou a Ponte Torta, na BR-381, próxima ao entroncamento com a BR-262. Segundo o órgão, a rachadura no asfalto foi causada por um desnível na junta de dilatação da ponte, mas não compromete sua estrutura, descartando risco de desabamento.

A informação foi repassada ao Carta de Notícias de forma extraoficial por Clésio Gonçalves, coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381. O DNIT deve divulgar um comunicado oficial para tranquilizar os usuários da rodovia.

A ponte, localizada em João Monlevade, ganhou destaque após um vídeo circular nas redes sociais exibindo supostas fissuras na estrutura. Construída na década de 1970, a Ponte Torta possui apenas uma faixa em cada sentido e suporta intenso tráfego de veículos pesados.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que as imagens do vídeo combinam registros antigos e recentes, indicando que as fissuras seriam resultado da remoção do asfalto na junta de dilatação, algo comum em grandes pontes.

HISTÓRICO DE RISCOS

A Ponte Torta acumula um histórico de acidentes graves. Em dezembro de 2020, a queda de um ônibus na estrutura resultou em 19 mortes. Apenas um mês depois, um caminhão carregado de asfalto despencou no Rio Piracicaba, vitimando quatro pessoas.

O caso ganhou ainda mais atenção após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, entre Maranhão e Tocantins, em 22 de dezembro deste ano.

A PRF reforçou que apenas engenheiros do DNIT têm competência para realizar vistorias técnicas e adotar medidas corretivas na Ponte Torta. O órgão continua monitorando a situação para garantir a segurança dos usuários.