Um espetáculo astronômico raro acontece nesta sexta-feira (28), quando sete planetas do Sistema Solar – Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – aparecerão alinhados no céu brasileiro. O fenômeno, conhecido como “desfile planetário”, só voltará a ocorrer com essa magnitude em 2040.

O evento astronômico desta sexta supera o último alinhamento significativo registrado em 2022, quando apenas cinco planetas puderam ser observados. A configuração atual inclui dois astros adicionais – Urano e Netuno – tornando o fenômeno ainda mais especial.

O espetáculo poderá ser apreciado logo após o pôr do sol, por volta das 19h45, horário de Brasília, atingindo seu ápice entre 22h e 23h30. Para uma observação ideal, os interessados devem buscar locais afastados da iluminação urbana e com horizonte desobstruído.

Júpiter, Vênus, Marte e Saturno serão visíveis a olho nu, com Mercúrio e Vênus posicionados mais próximos ao horizonte oeste. Para visualizar Urano e Netuno, será necessário o auxílio de binóculos ou telescópios, devido à sua maior distância e menor luminosidade.

O alinhamento ocorre devido às diferentes órbitas dos planetas ao redor do Sol. Embora os astros não estejam efetivamente enfileirados no espaço tridimensional, a perspectiva vista da Terra cria essa ilusão de alinhamento na abóbada celeste.

Para uma experiência completa, os observadores podem utilizar aplicativos de astronomia como Stellarium e SkyView, que auxiliam na localização precisa dos planetas. A previsão do tempo também deve ser considerada, já que céus nublados podem comprometer a visualização do fenômeno.

O “desfile planetário” representa uma oportunidade única para os entusiastas da astronomia e público em geral contemplarem a harmonia do Sistema Solar. A próxima chance de presenciar um alinhamento dessa magnitude acontecerá apenas em 2040, ressaltando a importância deste momento para os observadores do céu.