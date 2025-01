A Meta anunciou nesta terça-feira (21) uma significativa mudança em suas plataformas de mídia social, com a integração do WhatsApp ao Facebook e Instagram por meio da Central de Contas. A novidade permitirá que usuários compartilhem status do WhatsApp diretamente nas outras redes sociais do grupo.

A integração, que começa a ser implementada inicialmente no México e Chile, chegará ao Brasil nos próximos meses. A principal novidade é a possibilidade de fazer postagens cruzadas entre as três plataformas, permitindo que um status do WhatsApp seja automaticamente compartilhado no Instagram e Facebook.

A Central de Contas será o hub dessa integração, oferecendo um local único para gerenciar perfis nas três redes sociais. Os usuários poderão acessar suas contas com um único login, simplificando a experiência de uso em diferentes dispositivos. A Meta ressalta que a adesão à integração será opcional, mantendo a liberdade de escolha dos usuários.

A empresa planeja expandir ainda mais os recursos disponíveis, incluindo o gerenciamento de avatares, figurinhas e integrações com a Meta AI, seu assistente virtual de inteligência artificial. Para acessar a Central de Contas, os usuários encontrarão o recurso no menu de configurações de cada aplicativo.

Os benefícios da integração vão além do compartilhamento de conteúdo. A unificação promete simplificar a gestão das redes sociais, economizando tempo e oferecendo uma experiência mais fluida aos usuários que mantêm presença ativa nas três plataformas. A Meta reforça que a privacidade e as configurações individuais de cada rede serão mantidas, mesmo com a integração.

*Com informações The Epoch Times