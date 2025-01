A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) anunciou a abertura de novas vagas de emprego em diferentes áreas, com benefícios competitivos e possibilidades de crescimento profissional. As oportunidades contemplam desde cargos operacionais até posições técnicas especializadas.

Entre as vagas disponíveis estão posições para auxiliar de higienização, auxiliar de cozinha, auxiliar em saúde bucal, atendente de relacionamento com cliente, desenvolvedor mobile e fonoaudiólogo. A fundação demonstra seu compromisso com a diversidade ao aceitar candidaturas de diferentes perfis, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD), aposentados e candidatos em busca do primeiro emprego.

Os requisitos de escolaridade são flexíveis, começando a partir da 6ª série do ensino fundamental para algumas funções. A instituição oferece diferentes modalidades de jornada de trabalho, adaptando-se às necessidades específicas de cada cargo, com turnos de 6h, 8h e 12h, além do horário comercial tradicional.

O pacote de benefícios oferecido pela FSFX destaca-se no mercado, incluindo alimentação no local de trabalho, vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico, seguro de vida e previdência privada. Um diferencial é a folga concedida no dia do aniversário do colaborador.

Os interessados podem se candidatar através de três canais principais: WhatsApp (31) 3308-4641, portal Trabalhe Conosco no site trabalheconosco.vagas.com.br/fsfx ou pelo e-mail recrutamento@fsfx.com.br. As inscrições estão abertas e os candidatos podem enviar seus currículos imediatamente.

A FSFX reforça seu papel como empregadora inclusiva, oferecendo oportunidades para profissionais de diferentes perfis e níveis de experiência, contribuindo para o desenvolvimento do mercado de trabalho local e proporcionando chances reais de crescimento profissional.