Após décadas de espera, a BR-381, conhecida como “rodovia da morte”, inicia um novo capítulo com a assinatura do contrato de concessão para sua modernização. O evento, realizado nesta quarta-feira (22), marcou o rebatismo simbólico da estrada como “Rodovia da Vida”, nas palavras do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Com investimento previsto de R$ 10 bilhões ao longo dos próximos 30 anos, a concessão promete transformar os 303,4 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares em um modelo de segurança e eficiência. A Nova 381, concessionária responsável, iniciará as operações já no próximo mês com melhorias emergenciais no chamado Plano de 100 Dias.

BENEFÍCIOS

Cerca de 3,7 milhões de moradores e os 25 mil veículos que circulam diariamente pela estrada serão diretamente beneficiados pelas obras e pelos serviços a serem implementados. Além disso, a concessão deve impulsionar a economia local, com a geração de 84 mil empregos diretos, indiretos e por efeito-renda.

O coordenador do Movimento Pró-Vidas da BR-381, Clésio Gonçalves, celebrou a assinatura do contrato. “Acompanhamos de perto os esforços em 2024 para viabilizar este momento histórico. Essa concessão atrairá investimentos significativos em infraestrutura, ampliando o desenvolvimento regional”, destacou.

MELHORIAS NO CURTO E LONGO PRAZO

A Nova 381 já planeja uma série de intervenções para os primeiros 100 dias, incluindo:

– Reparos iniciais no pavimento, pontes e viadutos;

– Limpeza e manutenção das pistas;

– Reforço do sistema de iluminação;

– Roçagem das margens da rodovia.

No longo prazo, o contrato prevê:

– Duplicação de 106 quilômetros de rodovia;

– Construção de 83 quilômetros de faixas adicionais;

– Correção de 51 pontos críticos;

– Instalação de 20 passarelas para pedestres e recuperação de outras 3;

– Criação de um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros.

O pedágio será cobrado apenas um ano após o início das obras, garantindo um período inicial de adaptação para os usuários.

DE “RODOVIA DA MORTE” A CORREDOR DE DESENVOLVIMENTO

O projeto de concessão da BR-381 enfrentou três tentativas frustradas antes de sua reestruturação, mas atraiu a participação de três empresas no leilão realizado em agosto de 2024. A Nova 381 venceu a disputa com a proposta de menor tarifa básica de pedágio.

Para os motoristas que dependem da rodovia, a mudança representa mais do que um investimento em infraestrutura. É a promessa de transformar uma estrada historicamente perigosa em um corredor seguro e eficiente, impulsionando a qualidade de vida e o desenvolvimento da região.