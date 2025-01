Por Walter Biancardine (*)

O dia 15 de janeiro de 2025 ficará marcado como o dia em que um rapaz, munido apenas de um celular, derrubou todo o projeto de vigilância, monitoramento, invasão de sigilo bancário e taxação dos mais pobres, elaborado por uma ditadura sanguinária que, inclusive, já contabiliza cadáveres de vítimas em seu rastro de destruição pelo Brasil.

Em um simples vídeo, gravado pela câmera de seu telefone, o jovem deputado federal Nikolas Ferreira deixou claro para o brasileiro médio as reais e sinistras intenções da ditadura e a assimilação foi imediata, resultando em impressionantes 246 milhões de visualizações até o momento, sendo 110 milhões delas em menos de 24 horas. Para se ter uma ideia, o vídeo mais visto do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, obteve 54 milhões de “views” e o resultado desta iniciativa não poderia ser outro: a ditadura, após acusar o jovem deputado de propagar fake news, revogou o infeliz decreto.

Como parte deste resultado a ditadura também já articula meios de prender – por quaisquer razões que sejam – o jovem Nikolas, bem como já direciona esforços para impor pesada censura nas redes sociais, pois enquanto as mesmas tiverem um mínimo de liberdade, os ditadores sempre serão desmascarados a cada passo. Obviamente, também estão elaborando projeto de lei para taxar pesadamente as Big Techs instaladas no país, de modo que nos tornemos pouco atraentes para elas.

Por outro lado, os ditadores do STF já enviaram à PGR – Procuradoria Geral da República – uma ação movida contra Nikolas Ferreira e Romeu Zema, ainda referente à vacinas contra a fraude chamada Covid, e tal ato não passa de um primeiro e ainda tímido passo para riscar o rapaz da cena política brasileira. O segundo passo foi a ordem, dada à Polícia Federal, para investigar políticos por suas falas relativas ao monitoramento do PIX.

O analista político Sílvio Navarro tuitou: “Nem 24 horas no cargo e o marqueteiro do Lula já está na GloboNews dizendo que o governo é bom, as coisas não estão mais caras e o problema é a “extrema direita nas redes sociais”. Essa gente acha que o brasileiro é burro”, disse ele. É a ironia do destino, pois no mesmo dia em que a ditadura troca seu lacaio nas Comunicações, Nikolas aplica verdadeira e didática surra no mesmo.

A deputada Júlia Zanatta postou, preocupada: “Após esse vídeo do Nikolas e a revolta do PIX, o Regime virá com mais força para cima do povo e vão querer acelerar a censura nas redes sociais”. Em teor idêntico de preocupação o deputado Marcel Van Hatten também se manifestou: “Dizem que voltaram atrás na arrecadação extra via monitoramento do Pix. Aposto que é só espuma, logo implementam algo parecido de outra forma – se é que não vão taxar o Pix”, disse ele.

O consultor financeiro e analista político Leandro Ruschel, divulgou um comentário que ilustra, de modo claro, toda a incompetência e arrogância da atual ditadura: “Ao invés de pedir desculpas pela lambança, o secretário da Receita Federal deu uma declaração grosseira e agressiva, típica de regimes autoritários, em que atribuiu a repercussão da medida a ‘pessoas inescrupulosas’, que ‘causaram pânico entre a população mais humilde’, e ainda falou em ‘round de uma luta’: ‘Apesar do trabalho da imprensa, que foi nossa parceira, pessoas inescrupulosas com vistas a ganho político produziram um prejuízo continuado. […] Por conta disso, resolvi revogar o ato, para retirar essa arma da mão desses criminosos e inescrupulosos. Além disso, o objetivo é não prejudicar o debate sobre um ato que será anunciado pelos ministros. Conto com vocês na próximo round dessa luta que virá.”, concluiu tal lacaio, ameaçadoramente. Mas, se era fake news, por quê revogou?

A grande mídia, eterna cúmplice de todos os crimes e ditaduras, igualmente já se manifestou em defesa de seus déspotas colocando a blogueira Eliane Cantanhede – GloboNews – para rosnar um explícito arreganho totalitário nas telas de TV: “Desacreditar e atacar medidas públicas é crime!”.

A sede de sangue da apresentadora é evidente, levando-a a inventar um delito que não existe em nosso Código Penal. Sua expressão facial, repleta de ódio e dentes à mostra, aliada ao seu gestual agressivo e indignado comprovaram para os brasileiros que as Organizações Globo são o Pravda de nossa atual ditadura – um corpo jornalístico completamente partidário, doutrinador ideológico, parcial a não mais poder e que se vale, inclusive, de mentiras indisfarçáveis para enganar e dopar sua audiência – tal como fez com Fernando Collor, que o colocou e o retirou da Presidência. Alguém lembra?

A Globo e os ditadores querem sangue. Mais: os ditadores também querem todo nosso dinheiro e total submissão, em seus desejos escravocratas, mas o recuo dos carrascos por medo do povo deixou claro aos olhos do brasileiro – pela enésima vez – o quanto nos temem.

Agora é criar coragem e voltar às ruas, pois ninguém nos salvará, além de nós mesmos.

E ainda temos uma horda de ditadores e aproveitadores parasitas para expulsar de Brasília.

(*) Walter Biancardine é jornalista, analista político e escritor. Foi aluno do Seminário de Filosofia de Olavo de Carvalho, autor de três livros e trabalhou em jornais, revistas, rádios e canais de televisão na Região dos Lagos, Rio de Janeiro