DIVERSIDADE NA CENIBRA

A Cenibra promove nesta terça-feira, 6 de maio, um encontro com profissionais de comunicação do Vale do Aço e das regiões de Itabira, Nova Era, Guanhães e Virginópolis. O evento acontece na Casa de Hóspedes da empresa, em Belo Oriente, e tem como destaque a palestra “Diversidade na Mídia”, ministrada por Jairo Marques — repórter especial e colunista da Folha de S. Paulo, onde atua desde 1999. Jairo é pós-graduado em Jornalismo Social pela PUC-SP e especialista em políticas públicas pela Fundación Nuevo Periodismo, criada por Gabriel García Márquez, na Colômbia.

GESTÃO COM PROPÓSITO

O conselheiro e vice-presidente de Assuntos Estratégicos da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, será o conferencista convidado no almoço-palestra da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas de Minas Gerais (ADCE-MG). O encontro, marcado para o próximo dia 12, na sede da Fiemg, no Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, será uma oportunidade para troca de experiências sobre gestão empresarial com valores éticos e visão de futuro.

BH SUPERMERCADOS A CAMINHO

A Rede BH, quarta maior do setor supermercadista no Brasil, inicia em julho suas operações na Região Metropolitana do Vale do Aço. A expansão ocorre após a compra de 48 lojas do Bretas, por R$ 716 milhões — aquisição que inclui também oito postos de combustíveis e um centro de distribuição.

Na região, serão inauguradas seis unidades: três em Ipatinga (Centro, Caravelas e Bethânia), uma em Coronel Fabriciano (Melo Viana) e duas em Timóteo (Centro-Norte/Acesita e São José). O movimento consolida a presença da rede no interior e reforça seu impressionante faturamento de R$ 21,2 bilhões em 2024.

JURISTOCRACIA NA MIRA

O coordenador de sanções internacionais do Departamento de Estado dos EUA, David Gamble, chega ao Brasil nesta segunda-feira (5) para uma série de reuniões com lideranças políticas. Membro da administração Trump, Gamble terá uma agenda articulada por Eduardo Bolsonaro, atualmente licenciado da Câmara dos Deputados e residindo nos Estados Unidos.

Durante sua estadia em Brasília, Gamble deverá se encontrar com o senador Flávio Bolsonaro e também com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta principal: possíveis sanções contra autoridades brasileiras, com ênfase em membros do Poder Judiciário.

PUNIÇÕES NA BALANÇA

Servidor de carreira do Senior Foreign Service, Gamble discutirá medidas punitivas que podem atingir ministros da Suprema Corte, seus assessores diretos e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. Fontes ligadas à Casa Branca afirmam que as sanções visam interferências institucionais e questões de segurança pública. O impacto político da visita pode reverberar por meses.

POLÍTICA TRUMP

No dia 13 de maio, às 19h, acontece o 1º Webinário de Direito Empresarial, com o tema: “Possíveis impactos econômicos sobre pequenas e médias empresas brasileiras gerados pela Política Trump – oportunidades jurídicas”. A transmissão será feita pela plataforma Zoom.

A conferência será conduzida pelo professor Carlos Primo Braga, Ph.D. em Economia pela University of Illinois at Urbana-Champaign e ex-diretor do Banco Mundial. O evento é coordenado pelo advogado Jorge Ferreira, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, que destaca a relevância do tema para advogados e empresários atentos às mudanças no cenário internacional.

VÍRUS DO PIX: O NOVO GOLPE SILENCIOSO

A empresa de cibersegurança Kaspersky alerta para um novo golpe que tem atingido usuários de celulares Android no Brasil: o malware Brats, especializado em desviar valores de transações via Pix de forma quase imperceptível.

O vírus já foi responsável por mais de 1.500 ataques nos últimos nove meses de 2023. Ele se disfarça como atualização de aplicativos populares (como Flash Player e leitores de PDF), contornando a segurança da Play Store. Durante uma transferência, o malware altera automaticamente a chave e o valor da transação, redirecionando o dinheiro para contas de criminosos. O único sinal visível é um leve tremor na tela do celular — um detalhe quase invisível para a maioria dos usuários.