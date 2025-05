O Instituto Usiminas vai trazer, no dia 9 de agosto, o show da Orquestra Mineira do Rock, que celebra os 25 anos de trajetória do grupo. Pela terceira vez a banda se apresentará no palco do Teatro do Centro Cultural, com venda de ingressos a preços populares, a partir de R$ 15. A Série Música Instrumental é uma realização do Instituto Usiminas, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Rouanet de Incentivo a Projetos Culturais.

Formada pelos músicos Renato Savassi, Sânzio Brandão, Marcelo Cioglia, Rufino Silvério, André Godoy, Khadhu Capanema, Rodrigo Garcia, Raphael Rocha, Bhydhu Capanema, Guilherme Castro, André Mola, Avelar Jr e Léo Dirias – o grupo vai apresentar um repertório especial, passeando pela história de tudo que já fizeram até aqui – com uma parte autoral e uma mescla dos quatro espetáculos que possuem: Clássicos, Beatles, Brasil e Onírico. O espetáculo conta com tradução em Libras (Língua Brasileira de Sinais).

A orquestra promete surpreender o público com arranjos inusitados para canções consagradas da música brasileira, erudita e do rock, como “Wish You Were Here”, “Balada do Louco” e “Stairway to Heaven”. Com uma formação única, o espetáculo apresenta uma rica variedade de timbres, combinando quatro guitarras, dois baixos, dois tecladistas, duas baterias, percussão, flauta, saxofone, bandolim, cello, marimba de vidro, esraj, tabla, sitar, entre outros.

“Vai ser um grande apanhado do que a gente fez ao longo desses 25 anos. Tem uma parte autoral e outras músicas que não são as que a gente vem tocando nos shows. Vamos fazer um repertório um pouquinho diferente, renovado, que a gente só apresentou uma vez até hoje em BH”, explica Guilherme Castro, um dos líderes da Orquestra.

De acordo com Penélope Portugal, diretora do Instituto Usiminas, a Série Música é uma oportunidade de aproximar a comunidade do interior mineiro de expressões artísticas que se apresentam nas capitais do país. “Estamos felizes em trazer novamente a Orquestra Mineira de Rock para o Centro Cultural Usiminas. Promover um show como esse a valores populares é mais uma forma de democratizar o acesso da comunidade à grandes atrações. Esperamos que o público abrace essa oportunidade”, destaca.

Os ingressos para o show “Orquestra Mineira de Rock – 25 anos”, além dos demais espetáculos em cartaz nos espaços culturais Usiminas, podem ser adquiridos de maneira presencial na bilheteria do Centro Cultural Usiminas que está aberta de quinta a sábado, das 12h às 20h, ou, online em sympla.com/institutousiminas.

Serviço:

Série Música Instrumental no Instituto Usiminas

Orquestra Mineira de Rock: 25 anos

Dia: 09/08

Horário: 20h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Vendas: bilheteria do Centro Cultural Usiminas que está aberta de quinta a sábado, das 12h às 20h, ou, online em sympla.com/institutousiminas.